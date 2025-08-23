Aleyna Tilki kadınlara seslendi: Sizi görüyorum

Fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel, 16 yaşındayken oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'ın tacizine uğradığını iddia etti.

Bozyel, şu ifadeleri kullandı:

"Daha sessiz kalınan çok konu var. Mesela elimizde döküman olmadığı için ispatlayamadıklarımız. Bu dizide hem de Sevgili Demet Evgar'la oynayan bu gri takımlı çocuk mesela. Diyarbakır'daydık. 16 yaşımdaydım, aynı okulda aynı sınıftaydık. Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı. İzin vermemiştim çok şükür. Kimse benim minyon ve az kiloda olduğuma bakmasın bence. Çok uzaktan baba tarafından akrabam olduğu için kan davası çıkacağını öngördüğümden senelerce sakladım. Sakladığım daha birçok şey gibi. Özür dilemedi, pişman olmuştur elbette. O da çocuktur, ergendi. 'Ünlü' bir oyuncu olacağını o gün bilememişti. Şu an bu ifşam ile beni suçlayabilir. Varsa biraz vicdanına bırakıyorum. O ne yaptığını çok iyi biliyor çünkü. Özetle sesinizi çıkarın, size sıra gelmesin diye sesini çıkartan insanlara görünür destek olun."

Pop müzik sektöründe genç bir isim olan şarkıcı Aleyna Tilki dün yapılan ifşa paylaşımlarının ardından sosyal medyada bir video paylaştı.

Aleyna Tilki paylaşımda şunları söyledi:

"Sesini duyurmaya cesareti olanların ve daha hiç içini açamamışların yanındayım. Benim de çevremde benzer durumlar yaşatan kişiler varsa ve farkında olmadan bir bağlantım oluyorsa, lütfen beni de uyarın. Sizi görüyorum, duyuyorum,anlıyorum, biliyorum, hissediyorum…"