Alacak-verecek meselesinde feci olay! Sopayla darbetti

Alacak-verecek meselesinde feci olay! Sopayla darbetti
Yayınlanma:
Aydın'da husumetlisini sopayla darp edip ağır yaralayan A.Ş. tutuklandı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 21 yaşındaki A.Ş. tartıştığı husumetlisi 18 yaşındaki M.Ç.'yi soprayla darbederek ağır yaraladı.

Dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana gelen olayda, aralarında alacak-verecek meselesi olduğu iddia edilen ikili arasında tartışma çıktı.

SOPAYLA SALDIRDI

Çıkan tartışmanın hızla büyümesi üzerine A.Ş., sopayla M.Ç.’ye saldırıp vurmaya başladı.

M.Ç., aldığı sopa darbeleriyle olayda ağır yaralanırken, A.Ş. ise olay yerinden kaçtı.

Yumruklu kavgadan kaçtı; husumetlisinin üstüne araba sürdüYumruklu kavgadan kaçtı; husumetlisinin üstüne araba sürdü

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Ağır yaralı M.Ç., ambulans ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli, kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.Ç.’nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Türkiye
İzmir’de silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı
İzmir’de silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı
Esra ve arkadaşını öldürmüştü! Skandal paylaşıma rağmen indirimli ceza verildi
Esra ve arkadaşını öldürmüştü! Skandal paylaşıma rağmen indirimli ceza verildi