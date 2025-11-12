Alacak-verecek meselesinde feci olay! Sopayla darbetti
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 21 yaşındaki A.Ş. tartıştığı husumetlisi 18 yaşındaki M.Ç.'yi soprayla darbederek ağır yaraladı.
Dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana gelen olayda, aralarında alacak-verecek meselesi olduğu iddia edilen ikili arasında tartışma çıktı.
SOPAYLA SALDIRDI
Çıkan tartışmanın hızla büyümesi üzerine A.Ş., sopayla M.Ç.’ye saldırıp vurmaya başladı.
M.Ç., aldığı sopa darbeleriyle olayda ağır yaralanırken, A.Ş. ise olay yerinden kaçtı.
Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KAÇAN ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI
Ağır yaralı M.Ç., ambulans ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli, kısa sürede polis tarafından yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.Ç.’nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.