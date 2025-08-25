Alacak-verecek kavgasında olan kediye oldu: Kurşunla öldürüldü

Alacak-verecek kavgasında olan kediye oldu: Kurşunla öldürüldü
Yayınlanma:
Sancaktepe’de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada kurşunlar çevredeki ev ve arabalara isabet etti. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, sokaktaki bir kedi kurşun isabet etmesi sonucu öldü.

İstanbul Sancaktepe'de alacak verecek kavgasında kurşunlar havada uçuştu.

Gece saat 02.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi Kelkit Sokak’ta meydana gelen olayda iddialara göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kişinin arasında yaşanan gerginlikten sonra sokağa gelerek tabancayla ateş etmeye başladı.

Rastgele açılan kurşun sonucu çok sayıda kurşun ev ve araçlara isabet etti.

istanbul-sancaktepede-alacak-verecek-880174-261441-001.jpg

SOKAKTA BULUNAN BİR KEDİ ÖLDÜ

O sırada sokakta bulunan bir kedi ise kurşunların hedefi oldu ve öldü.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede önlem alarak inceleme yaptı. Saldırı sonucu Tavşan Sokak'ta bulunan bir apartmana 5 kurşun isabet ederken, Kelkit Sokak'ta bulunan apartmanın 2'nci katındaki dairenin penceresi ise kurşun isabet ettiği tespit edildi.

istanbul-sancaktepede-alacak-verecek-880175-261441-001.jpg

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA KURŞUN YAĞDI

Ayrıca park halinde bulunan bir araca 3 kurşun isabet ederken, bir başka aracın ise aynasının hedef olduğu belirlendi.

Şans eseri olayda yaralanan olmazken, sokakta bulunan bir kedi silahtan çıkan kurşunla öldü.

istanbul-sancaktepede-alacak-verecek-880173-261441-001.jpg

Kedinin vurulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

istanbul-sancaktepede-alacak-verecek-880172-261441-001.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

