Alacak verecek kavgasında kardeşlere kurşun yağdırdı!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 10 bin lira alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 2 kardeş tabancayla vuruldu. Kardeşlerden Ömer Kandemir hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde taraflar arasında çıkan alacak verecek kavgasında Ömer ve Önder Kandemir kardeşler tabancayla vuruldu.

Ömer Kandemir kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiirirken, cinayet şüphelisi Halil B. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

10 BİN LİRA ALACAK VERECEK MESELESİNDE KAN DÖKÜLDÜ

Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında iddiaya göre, Halil B. ile Ömer Kandemir arasında inşaat iskelesi için 10 bin lira alacak verecek meselesiyle tartışma çıktı. Gültepe Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde çıkan tartışmanın şiddetini arttırarak kavgaya dönüşmesiyle Halil B., üzerinde bulunan tabancayla Ömer Kandemir ile kardeşi Önder Kandemir’e ateş etti.

Hayatını kaybeden Ömer Kandemir

YARALI KARDEŞLERDEN 1'İ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Ömer Kandemir ile kardeşi Önder Kandemir, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Göğsünden vurulan Ömer Kandemir, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Önder Kandemir’in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, iki kardeşi vuran Halil B.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak:DHA

