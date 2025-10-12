Manisa'da tartıştığı kadını tüfekle katletti

Yayınlanma:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçim sıkıntısı yaşadığı iddia edilen Adıgüzel Aybar isimli erkek, tartıştığı eşi Hasibe Aybar'ı tüfekle vurarak öldürdü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçim sıkıntısı nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada eline tüfek alan Adıgüzel Aybar, eşi Hasibe Aybar'ı boynundan vurarak yaraladı.

3 çocuk annesi 34 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ERKEK TARAFINDAN VURULAN KADIN KANLAR İÇİNDE KALDI

Gece yarısı Yılmazlar Mahallesi Çağla Sokak'ta iddiaya göre, geçim sıkıntısı yaşayan Adıgüzel Aybar, bu nedenle yaşanan tartışma sırasında eşi Hasibe Aybar’a tüfekle ateş etti.

esi-tarafindan-tufekle-vurulan-kadin-has-959267-284863.jpg

Boynundan vurulan Aybar, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evliliğinin ikinci ayında eşini katletmişti: 'Akıl sağlığı yerinde değil' diye tahliye edilen katil kocadan skandal paylaşımEvliliğinin ikinci ayında eşini katletmişti: 'Akıl sağlığı yerinde değil' diye tahliye edilen katil kocadan skandal paylaşım

3 ÇOCUK ANNESİ HASİBE AYBAR HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Hasibe Aybar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

esi-tarafindan-tufekle-vurulan-kadin-has-959262-284863.jpg

3 çocuk annesi Hasibe Aybar, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Adıgüzel Aybar’ı yakalayarak gözaltına aldı.

esi-tarafindan-tufekle-vurulan-kadin-has-959266-284863.jpg

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

