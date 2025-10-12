Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçim sıkıntısı nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada eline tüfek alan Adıgüzel Aybar, eşi Hasibe Aybar'ı boynundan vurarak yaraladı.

3 çocuk annesi 34 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ERKEK TARAFINDAN VURULAN KADIN KANLAR İÇİNDE KALDI

Gece yarısı Yılmazlar Mahallesi Çağla Sokak'ta iddiaya göre, geçim sıkıntısı yaşayan Adıgüzel Aybar, bu nedenle yaşanan tartışma sırasında eşi Hasibe Aybar’a tüfekle ateş etti.

Boynundan vurulan Aybar, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 ÇOCUK ANNESİ HASİBE AYBAR HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Hasibe Aybar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

3 çocuk annesi Hasibe Aybar, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Adıgüzel Aybar’ı yakalayarak gözaltına aldı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.