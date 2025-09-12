Alacak verecek kavgası kanlı bitti!

Alacak verecek kavgası kanlı bitti!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Başakşehir Gıda Toptancıları Çarşısı’nda alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada, iş yeri sahibi borçlusunu silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı'nda (İGTOT) öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Selçuk Candar bir süre ticaret yaptığı Erdal Özdilek'e bir miktar borç verdi.

basaksehir-1.jpg

Borcunu ödemeyen Özdilek, bugün Candar'ın iş yerine geldi. İkili ofis katında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Candar, yanında bulunan tabanca ile Özdilek'e ateş etti. Özdilek yere yığılırken, Candar aynı silahla kendisini vurdu.

Muğla'da bar kavgası kanlı bitti: 22 yaşındaki genç kurtarılamadıMuğla'da bar kavgası kanlı bitti: 22 yaşındaki genç kurtarılamadı

basaksehir-4.jpg

İŞÇİ SİLAH SESLERİNİ DUYDU

İş yerinde çalışan bir kadın, silah sesleri üzerine ofis katına çıktığında patronu Hakan Selçuk Candar ile Erdal Özdilek'i yerde hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

basaksehir-3.jpg

Polis ekipleri iş yeri çevresinde güvenlik şeridi çekerek önlem alırken olay yeri inceleme polisleri ve Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

basaksehir-2.jpg

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayı duyan Hakan Selçuk Candar'ın yakınları iş yerine geldi. Gözyaşlarına hakim olamayan yakınları, çevrede bulunan esnaf tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Kaynak:DHA

100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Türkiye
Ölü koyunun karnından uyuşturucu çıktı!
Ölü koyunun karnından uyuşturucu çıktı!
Mansur Yavaş egemenliğin kimde olduğunu hatırlattı
Mansur Yavaş egemenliğin kimde olduğunu hatırlattı
12 Eylül'ün yıl dönümünde 13 Eylül Sakarya Zaferi paylaşımı!
12 Eylül'ün yıl dönümünde 13 Eylül Sakarya Zaferi paylaşımı!