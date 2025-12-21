Konya’da iş cinayeti! Forkliftin altında kalarak can verdi

Konya’da iş cinayeti! Forkliftin altında kalarak can verdi
Yayınlanma:
Konya’da çalıştığı plastik kalıp üretim fabrikasında forkliftin altında kalan 26 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed El Zaid yaşamını yitirdi.

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesine bağlı Büyükkayacık Mahallesi Kuddusi Caddesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan plastik kalıp üretim fabrikasında, saat 10. 30 sıralarında meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Muhammed El Zaid, çalıştığı sırada belirlenemeyen nedenle forkliftin altında kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!

Durumu fark eden diğer çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunurken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, El Zaid’in hayatını kaybettiğini belirledi.

TOKİ inşaatında feci kaza: 64 yaşındaki işçi öldüTOKİ inşaatında feci kaza: 64 yaşındaki işçi öldü

Muhammed El Zaid’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.




Kaynak:DHA

