TOKİ inşaatında feci kaza: 64 yaşındaki işçi öldü
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde devam eden TOKİ inşaatında çalışan Kadir Güven, kamyon altında kaldı.
Ağır yaralalan 64 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti.
TOKİ İNŞAATINDA FECİ KAZA
Hanımınçiftliği Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ inşaatı şantiyesinde çalışan suu tesisatçısı Kadir Güven, mesai bitimi sonrası inşaat sahasından çıkarken geri manevra yapan S.Ş.'nin kullandığı kamyonun altında kaldı.
Kazayı gören işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mardin'de iş cinayeti! Devrilen silonun altında kalan işçi yaşamını yitirdi
64 YAŞINDAKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadir Güven'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Güven'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Kamyon şoförünü gözaltına alan polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak:DHA