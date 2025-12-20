TOKİ inşaatında feci kaza: 64 yaşındaki işçi öldü

TOKİ inşaatında feci kaza: 64 yaşındaki işçi öldü
Yayınlanma:
Malatya'da TOKİ inşaatında çalışan 64 yaşındaki işçi kamyon altında kalarak hayatını kaybetti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde devam eden TOKİ inşaatında çalışan Kadir Güven, kamyon altında kaldı.

Ağır yaralalan 64 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

TOKİ İNŞAATINDA FECİ KAZA

Hanımınçiftliği Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ inşaatı şantiyesinde çalışan suu tesisatçısı Kadir Güven, mesai bitimi sonrası inşaat sahasından çıkarken geri manevra yapan S.Ş.'nin kullandığı kamyonun altında kaldı.

Kazayı gören işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

malatyada-santiye-alaninda-kamyonun-alt-1072549-318280.jpg

Mardin'de iş cinayeti! Devrilen silonun altında kalan işçi yaşamını yitirdiMardin'de iş cinayeti! Devrilen silonun altında kalan işçi yaşamını yitirdi

64 YAŞINDAKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadir Güven'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Güven'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Kamyon şoförünü gözaltına alan polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak:DHA

Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Türkiye
Kendisiyle çocuğunu darbeden boşanma aşamasında olduğu erkeği bıçakladı
Kendisiyle çocuğunu darbeden boşanma aşamasında olduğu erkeği bıçakladı
Güllü'nün kızı Tuğyan'dan cezaevinden ilk röportaj: Toplum beni katil ilan etti
Güllü'nün kızı Tuğyan'dan cezaevinden ilk röportaj: Toplum beni katil ilan etti