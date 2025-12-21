MHP ile DEM arasında soğuk rüzgarlar... Tokalaşmadılar

Yayınlanma:
Güncelleme:
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinin son gününde dikkat çeken anlar yaşandı. Görüşmeler başlamadan önce DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tokalaşmaması dikkatlerden kaçmadı.

14. gününde devam eden Meclis bütçe görüşmelerinde bugün son gün. Bugün 2026 yılı Bütçesi Kanun Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde son konuşmalar yapılarak, bütçe görüşmeleri final yapacak.

DERVİŞOĞLU VE BAHÇELİ TOKALAŞTI

Bütçe görüşmelerinin son gününe milletvekillerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. İYİ Parti lideri Dervişoğlu Genel Kurul salonuna girmesinin ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli ile tokalaştı.

1766313522480-whats-app-image-20.jpg

(Fotoğraf: Selahattin Sönmez / Nefes)

BAKIRHAN VE BAHÇELİ TOKALAŞMADI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın Meclis'e giriş yapmasının ardından hemen yanı başındaki MHP Lideri Bahçeli'ye de selam vermeden doğrudan sandalyesine oturdu. MHP Lideri ile DEM grubu sonrasında uzaktan selam verdi. Uzaktan selam verilip tokalaşmanın tercih edilmemesi dikkat çekti.

ekran-goruntusu-2025-12-21-142113.png

ÖZEL HERKES İLE SELAMLAŞTI

CHP Genel Başkanı Özel alkışlar eşliğinde Meclis'e giriş yaptı.

1766313170698-son-haber-muhabir.jpg

(Fotoğraf: Selahattin Sönmez / Nefes)

zel bütün siyasi parti liderleri ile tokalaşmasının ardından Genel Kurul'u takip etti.

ekran-goruntusu-2025-12-21-142156.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
İkisi sarı kodlu İstanbul dahil 11 kente uyarı! Karla karışık geliyor...
İkinci el otomobilde en çok satanlar en fazla zarar edenler
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Bu işçilerin maaşları net 95 bin TL oldu
Bu işçilerin maaşları net 95 bin TL oldu
Türkiye
Konya’da iş cinayeti! Forkliftin altında kalarak can verdi
Konya’da iş cinayeti! Forkliftin altında kalarak can verdi
6 Şubat davalarında 2025 bilançosu: Pişmanlık yok indirim var
6 Şubat davalarında 2025 bilançosu: Pişmanlık yok indirim var