MHP ile DEM arasında soğuk rüzgarlar... Tokalaşmadılar

14. gününde devam eden Meclis bütçe görüşmelerinde bugün son gün. Bugün 2026 yılı Bütçesi Kanun Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde son konuşmalar yapılarak, bütçe görüşmeleri final yapacak.

DERVİŞOĞLU VE BAHÇELİ TOKALAŞTI

Bütçe görüşmelerinin son gününe milletvekillerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. İYİ Parti lideri Dervişoğlu Genel Kurul salonuna girmesinin ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli ile tokalaştı.

(Fotoğraf: Selahattin Sönmez / Nefes)

BAKIRHAN VE BAHÇELİ TOKALAŞMADI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın Meclis'e giriş yapmasının ardından hemen yanı başındaki MHP Lideri Bahçeli'ye de selam vermeden doğrudan sandalyesine oturdu. MHP Lideri ile DEM grubu sonrasında uzaktan selam verdi. Uzaktan selam verilip tokalaşmanın tercih edilmemesi dikkat çekti.

ÖZEL HERKES İLE SELAMLAŞTI

CHP Genel Başkanı Özel alkışlar eşliğinde Meclis'e giriş yaptı.

(Fotoğraf: Selahattin Sönmez / Nefes)

zel bütün siyasi parti liderleri ile tokalaşmasının ardından Genel Kurul'u takip etti.