Muğla'da bar kavgası kanlı bitti: 22 yaşındaki genç kurtarılamadı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Barlar Sokağı'ndaki bir barda çıkan silahlı kavgada 22 yaşındaki Hüseyin Acet ve 24 yaşındaki Azim Can Nas, yaralanmıştı.

Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Acet 'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Nas'ın ise tedavisi devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Dün (8 Eylül) saat 07.30 sıralarında Tepe Mahallesi 39. Sokak'taki bir barda meydana gelen olayda, bar işletmecisi Zafer Ç. ile müşteriler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Bunun üzerine Zafer Ç. tabancayla ateş açıp, kaçtı. Kurşunlar Hüseyin Acet'in başına Azim Can Nas'ın ise bacağına isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Acet’in durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis ekipleri, Zafer Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.