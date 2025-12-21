Fatoş Pınar Türker’in çıplak arandığı iddialarına bir açıklama da savcılıktan!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Mitingi’nde yaptığı konuşmasında İBB soruşturması kapsamında 23 Mart gününden itibaren tutuklu bulunan İBB iştiraki Medya AŞ. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in, gözaltı sırasında çıplak aramaya maruz kaldığı iddialarını gündeme getirmiş ve Türker’in depo gibi bir yerde 4 gün boyunca tutulduğunu ifade etmişti.

“İNSANLIĞA AYKIRI ÇIPLAK ARAMAYA TABİ TUTUYORLAR”

Özel, konuşması sırasında “Şimdi iddianame çıktı, İBB davasında. 12 Eylül’ü aratmayan işler… İBB’ye ayrı bir iştirak, başında bir kadın müdür, 13 Mart’ta kızının okulu için yurtdışına çıkmak isterken durduruluyor. ‘Çıkamazsın’ diyor. 14 Mart’ta savcıya gidiyor, ‘İfademi al.’ Almıyor. 15 Mart, ‘Yok.’ 16 Mart, ‘Yok.’ Gidiyor devamlı savcılığın kapısında, ‘Bekleyin.’ Sonra kendi ayağıyla üç kez giden kadını sabah 06.00’da uyuşturucu çetesine operasyon yapılır gibi evinin kapısına gidip vura kıra, alıp götürüyorlar.” ifadelerine yer verdi.

“Götürdükleri yerde, depo dedikleri bir yerde insanlığa aykırı çıplak aramaya tabi tutuyorlar. 12 Eylül darbesinin taşıyamadığı bu ayıbı yaşatıyorlar dört gün boyunca. Şimdi o kişi savcılığa başvurmuş, dinlememişler. Mahkemeye başvurmuş, dinlememişler. En son Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş uğradığı hak ihlalini anlatmaya çalışırken.” açıklamasında bulunan Özgür Özel, “Biz suçu olana sahip çıkan bir parti değiliz. Hiç olmadık. Ancak bu kadar haksızlığın yanında susup da arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmadık.” ifadelerini kullandı.

SAVCILIKTAN İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmi sosyal medya hesabından söz konusu iddialara ilişkin bir açıklama yapıldı. Savcılıktan yapılan açıklamada, "İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 23/03/2025 tarih ve 2025/267 sorgu sayılı kararıyla Rüşvet Almak suçundan tutuklanan Fatoş Pınar Türker, aynı tarihte Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na kabul edilmiştir. Ulusal basın ve bazı sosyal medya hesaplarında, İBB iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü (tutuklu) Fatoş Pınar Türker’in depo olarak kullanılan bir alanda tutulduğu ve çıplak arandığı yönünde iddialara yer verildiği görülmüştür.” ifadelerine yer verildi.

“KIYAFETLERİNİN ÇIKARILMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Açıklamasının devamında, Tutuklunun kuruma kabulü sırasında yapılan işlemler, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik’in 34. maddesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda üst ve eşya araması yapılmıştır.” ifadeleri kullanılırken “Söz konusu arama, dışarıdan görülmesi mümkün olmayan ve herhangi bir görüntü kaydı bulunmayan bir alanda gerçekleştirilmiş olup, iddia edildiği şekilde tutuklunun kıyafetlerinin çıkarılması söz konusu değildir.” denildi.

“Saat 18.01’de başlayan arama işlemi 18.02’de tamamlanmış; düzenlenen arama tutanağında, tutuklunun “herhangi bir zararının ya da şikâyetinin bulunmadığı” hususu açıkça tespit edilmiştir.” denilen açıklamada, "Sonuç olarak, Fatoş Pınar Türker’in Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda çıplak aramaya tabi tutulduğu ya da tutuklulara mahsus yaşam alanları dışında tutulduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Kuruma kabul, üst araması ve yerleştirme işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.