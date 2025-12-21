Sezon açıldı, pistlerde iğne atacak yer kalmadı!

Kayak sezonunun resmi olarak dün açıldığı Erciyes Kayak Merkezi, ilk hafta sonunda yerli ve yabancı turistleri ağırladı.

Toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesise sahip merkezde yoğunluk yaşandı.

"HAFTA SONUNU BURADA GEÇİRMEK İÇİN GELDİK"

Ankara’dan arkadaşları ile geldiğini söyleyen üniversite öğrencisi Çağan Erşen (20), “Erciyes’e geçen sene de gelmiştim. Bu sene de geldim. Her şey çok güzel. 2 gün kayak yaptık. Kaymaya da devam ediyoruz. Erciyes sezonu açarak iyi yaptı. Kaymayı çok özlemiştik. Şimdi yine geldik. Önümüzdeki ay bir daha geleceğiz. Burada ortam, insanlar güzel. Eğleniyoruz. İlk gün Hacılar kapıda kaydım biraz buzluydu şimdi de Tekir’de kaydım. Arkadaşlarımla geldim. 4-5 kişi beraber geldik. Zaten hep birlikte gelmeyi planlıyorduk. Arkadaşlara kaymayı öğretiyoruz. Çabalıyoruz. Eğlenmek istiyoruz. Hafta sonunu burada geçirmek için geldik. Ankara sıkıcı. Ankara’dakiler de buraya gelsin. Herkese burayı öneriyorum. Gelin burada kayın. Güzel bir hobi, aktivite, eğlenin, spor yapın” ifadelerini kullandı.

"SEZONUN İLK GÜNLERİ OLDUĞU İÇİN BİRAZ KALABALIK"

Üniversite etkinliği için arkadaşları ile geldiğini söyleyen Emir Özelcan ise (18) “Kız arkadaşımla Ankara’dan geldik. Üniversiteyle buraya geldik. Sezonu açık. Daha ilk gün. Heyecanlıyız. Pistlerin çoğu kapalı ama yine de güzel. Bu sezonun da inşallah hayırlısıyla geçmesini bekliyoruz. Devletimizden beklentimiz pistleri açması. Biz öğrenciler için Erciyes Kayak Merkezi çok güzel. Daha önce Erciyes’e 2-3 kere geldim. Bu kış biraz daha sıcak geçiyor. Aralık 21 oldu hala kar yok. Hepsi yapay kar. Hacılar kapıda üniversite etkinliği var. Ama Tekir’de güzel. Sezonun ilk günleri olduğu için biraz kalabalık. Burayı herkese tavsiye ederim” dedi.

"SIK SIK GELİYORUZ"

Yüzme eğitmeni İlayda Erciyes ise “Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde yüzme eğitmeniyim. Bugün de Erciyes’in keyfini çıkarmaya geldim. Biz sık sık Erciyes’e geliyoruz. Genellikle her hafta sonu buradayız. Hafta içi de yine vakit bulduğumuz zamanlarda sürekli geliyoruz. Erciyes Kayak Merkez’ini kesinlikle tavsiye ederim. Hem pist, ulaşım açısından ayrıca da güvenlik açısından çok popüler ve güzel bir tesis olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

"VAKİT BULDUKÇA BURAYA GELİYORUZ"

Nişanlısı ile geldiğini söyleyen esnaf Sayit Baygın, “Yaklaşık 3-4 yıldır profesyonel şekilde nişanlımla beraber board yapıyoruz. Elimizden geldiğince hafta sonları vakit buldukça geliyoruz. Arada kaçamak şekilde hafta içi de geliyoruz. Erciyes güvenlik açısından olsun, pistlerin genel bakımı olsun, şu anda ucuzluk açısından çok iyi durumda. Türkiye’de çoğu yerde kaydım. Çoğu yerden de iyi olduğunu söyleyebilirim. Herkese tavsiye ederim” ifadelerine yer verdi.