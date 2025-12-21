Soruşturma dosyasında adı geçen ve "uyuşturucu madde ticareti", "fuhuşa aracılık etmek" ve "silah kanununa muhalefet" suçlamalarıyla gözaltında bulunan 7 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, ifade vermek üzere adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının başladığı bildirildi.

EZGİ EYÜBOĞLU SERBEST BIRAKILDI

Operasyon kapsamında "uyuşturucu madde kullanmak" iddiasıyla gözaltına alınan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun durumu ise netlik kazandı. Eyüboğlu, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan kontrollerin ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Oyuncu, adliyeye sevk edilen grubun arasında yer almadı.

ARAMALARDA ÇARPICI BULGULAR: SAHTE DOLAR VE SİLAHLAR

Operasyon sırasında şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen maddeler soruşturma dosyasına girdi. Emniyet güçlerinin yaptığı aramalarda şu materyallere el konuldu:

Çok sayıda ruhsatlı ve ruhsatsız silah,

111 kapsül Lyrica hap,

Çeşitli miktarlarda kristal uyuşturucu maddeler,

Likit uyuşturucu maddeler ve kartuşlar,

Uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ve öğütücüler,

Yüklü miktarda sahte dolar.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı sonrası İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde ünlü isimlere yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 kişinin dosyadaki suçlamaları şu şekilde sıralandı:

Ezgi Eyüboğlu: “Uyuşturucu Madde Kullanmak”,

“Uyuşturucu Madde Kullanmak”, Eser Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay (Menajer): “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti”,

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti”, Yiğit Macit ve Mehmet Ali Gül (Marka Danışmanı), Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü (Model): “Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etmek”,

“Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etmek”, Saim Macit: “6136 Sayılı Yasaya Muhalefet”.

ADLİ TIP SONRASI SERBEST BIRAKILDI

Süreç devam ederken, oyuncu Ezgi Eyüboğlu Adli Tıp Kurumu'na götürülerek test verdi. Eyüboğlu, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Serbest kaldıktan hemen sonra basına yansıyan haberlerle ilgili sessizliğini bozan Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı paylaştı:

"Kamuoyunun Bilgisine! Bugün gerçekleşen operasyonda komşum ve arkadaşım olan birinin evindeyken yapılan aramada gözaltına alındım ve savcılık tarafından ifademe başvurulduktan sonra serbest bırakıldım. Hakkımda çıkan haberlerde yer alan tüm iddialar asılsızdır. Gerekli görüldüğü takdirde avukatım süreçle ilgili açıklama yapacaktır."