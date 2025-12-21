6 Şubat davalarında 2025 bilançosu: Pişmanlık yok indirim var

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7,8 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden 34 ay geçti. 11 kenti yıkan felakette resmi rakamlara göre en az 53 bin 737 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Yakınlarını kaybeden ailelerin adalet arayışı 34 aydır sürerken, aileler sanıkların "olası kast" ile yargılanmasını talep etse de davalar ağırlıklı olarak "taksirle ölüme neden olma" veya "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlarından açıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un 1 Kasım tarihli açıklamasına göre; deprem soruşturmaları kapsamında 2 bin 380 kişi hakkında işlem yapılırken, 60’ı hükümlü olmak üzere toplam 208 kişi cezaevinde bulunuyor.

ANKA Haber Ajansı muhabiri, 2025 yılında deprem davalarında yaşananları, verilen kararları ve mahkeme salonlarına yansıyan atmosferi tüm ayrıntılarıyla derledi.

KAHRAMANMARAŞ: EBRAR SİTESİ’NDE PARÇA PARÇA ADALET ARAYIŞI

Depremin simge yıkımlarından biri olan ve bin 480 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’nde, yıkılan 18 bloğun her biri için ayrı dava görülüyor.

B Blok kararı: 115 kişiye mezar olan B Blok davasında, site kurucusu Tevfik Tepebaşı ile sanık Atilla Öz’e 18 yıl 8’er ay hapis cezası verildi. Davada üç sanık beraat ederken, firari Mustafa Timurbanga’nın dosyası ayrıldı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi cezaları hukuka uygun bularak tahliye taleplerini reddetti; dosya Yargıtay sürecinde.

H Blok kararı: 72 kişinin öldüğü H Blok davasında, Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz bu kez 14 yıl 5 ay 10’ar gün hapis cezasına çarptırıldı. Üç sanık beraat etti, firari sanıklar Ahmet Doğan ve Mustafa Timurbanga’nın dosyaları ayrıldı.

Selam Apartmanı: 83 kişinin yaşamını yitirdiği bu blokta, statik proje müellifi Sıtkı Okumuş ile statik fenni mesul Ercan Gök 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası aldı. Ercan Gök hakkında yakalama kararı çıkarılırken, müteahhit Ahmet Özdemir beraat etti. Firari Süleyman Özdemir’in dosyası ise ayrıldı.

Bakan Kurum’dan skandal 6 Şubat yorumu: Asrın felaketini (455 bin deprem konutu ile) asrın destanına dönüştürdük

"ZERRE-İ MİSKAL KADAR PİŞMANLIĞIM YOKTUR"

Depremde 152 kişinin hayatını kaybettiği Palmiye Sitesi davasının karar duruşmasına, tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu’nun savunması damga vurdu. Mesleğini namusuyla yaptığını iddia eden Babaoğlu, mahkemede şunları söyledi:

"Zerre-i miskal kadar pişmanlığım yoktur. Keşke şunu da şöyle yapsaydım dediğim hiçbir şey yoktur. 1998 şartlarında, tüm şartnamelere ve standartlara uyarak en iyi şekilde, zamanın en iyi, en lüks binalarını yaptım. 'Yüzyılın afeti' diye adlandırılan bu büyük felakette en büyük zarar görenlerden biriyim."

Mahkeme, bu savunmanın ardından Babaoğlu’na 21 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

SİYASETÇİ BABASI SANIK FİRARDA

Kahramanmaraş’taki yargılamalarda dikkat çeken bir diğer isim, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy’un babası müteahhit Hacı Mehmet Ersoy oldu. 26 Aralık 2024’teki duruşmada tutuklanan Ersoy, 17 Ocak’ta "kocama hali" gerekçesiyle tahliye edildi. Ailelerin itirazı üzerine 29 Ocak’ta hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Yargılama sonunda 18 yıl 8 ay hapis cezası alan Ersoy’un, yaklaşık 330 gündür firari olduğu ve yakalanamadığı belirtildi.

Kahramanmaraş’taki diğer davalarda ise şu kararlar çıktı:

Hacı Ömer Apartmanı (70 ölü): Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz’e 14 yıl 5 ay 10 gün hapis. İstinaf kararı onadı, dosya Yargıtay’da.

Çuhadar Sitesi (130 ölü): Statik proje müellifi Sıtkı Okumuş 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası aldı. Sanık Fatih Karakale beraat etti, firari Enes Köksalmış’ın dosyası ayrıldı.

Melike Hanım Apartmanı (49 ölü): Sıtkı Okumuş’a verilen 12 yıl 2 ay 20 günlük ceza istinaf tarafından uygun bulundu.

Arıkan Otel (14 ölü): Statik proje müellifi Osman Polat Yalçın’a 7 yıl 9 ay 10 gün, yapı sahibi Adnan Arıkan’a 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Saray Apartmanı (2 ölü): Sanıkların "geçmişleri ve cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkileri" gerekçe gösterilerek iyi hal indirimi uygulandı. Müteahhitler 2 yıl 11 ay, fenni mesul 4 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

HATAY: DEPREMİ BEN YAPMADIM, ALLAH YAPTI

Hatay’da yıkılan ve çıkan yangın nedeniyle bazı cenazelere ulaşılamayan 51 kişinin öldüğü Cemil Çapar Apartmanı davasında, tutuklu müteahhit Mehmet Özkan’ın savunması dikkat çekti. Özkan savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben yaklaşık 100 bina yaptım, 100 okul yaptım. TOKİ'ye inşaat yaptım, Belen'de halen yapıyorum. Malzemeden çalmadım, o bölgede beş tane binam var, hepsi sağlam, sadece bu bina yıkıldı. Beş gün şehre kimse gelmedi, gelseydi vefat sayısı o kadar fazla olmazdı. Beni katil gözüyle görüyorsunuz, ben katil değilim. Beş yıl üst üste vergi rekortmeni oldum. Ben yurt dışında da iş yapıyorum. Ben devlete iş yaptığım için neyin ne olduğunu bilen insanım, TOKİ'ye de ben bina yapıyorum, ben kötü bir iş yapsam devlet bana iş vermez. Ben depremi yapmadım, Allah yaptı."

Mahkeme; müteahhitler Mehmet Özkan ve Yusuf Özkan, şantiye şefi Mehmet Güçlü, yapı denetim yetkilileri Habib Turhaner ve Bülent Kimyon ile kontrol elemanı Levent Numanoğlu’na 17 yıl 6’şar ay hapis cezası verdi.

ADANA: REKOR CEZA VE MAHKEME HEYETİNE HAKARET

Adana’da 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı davası, Türkiye’deki deprem davalarında verilen en yüksek cezaya sahne oldu. Adana Bölge Adliye Mahkemesi’nin bozma kararının ardından yeniden görülen davada; Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, müteahhit Hasan Alpargün’e "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi.

Duruşmalar sırasında tutukluluk halinin devamına karar verilmesine sinirlenen Alpargün, "Allah’ınızı…" şeklinde hakaret içeren ifadeler kullanınca hakkında ayrıca "hakaret" soruşturması başlatıldı.

Adana’daki diğer davalarda ise şu kararlar verildi:

Ekim Apartmanı (45 ölü): Müteahhitler Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç’a 17 yıl 6’şar ay, mühendis Cüneyt Akkaya’ya 21 yıl hapis. Karar istinafta onandı.

Mete Apartmanı (12 ölü): Müteahhit Muzaffer Mete ve mühendis Atilla Tuğran’a 12 yıl 2 ay 20’şer gün hapis cezası verildi.

Tutar Yapı Sitesi (63 ölü): Tadilat yaptırdığı belirtilen Bekir ve Osman Baloğlu ile mühendis Cüneyt Akkaya’ya "iyi hal" indirimiyle 15’er yıl hapis cezası verildi.

ADIYAMAN: İSTİNAF SÜRECİ BEKLENİYOR

Adıyaman’da 37 kişinin yaşamını yitirdiği Zümrüt Apartmanı davasında, müteahhitler Bilal ve Yavuz Karakuş 17 yıl 14 ay 20 gün, fenni mesul Sedat Gökay Harıkcı ise indirimle 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası aldı. Dosya istinaf aşamasında.

GAZİANTEP: "İYİ HAL" İNDİRİMLERİ VE TAHLİYELER

Gaziantep’teki davalarda uygulanan indirimler ve tahliye kararları tartışma yarattı.

Ayşe-Mehmet Polat Sitesi (134 ölü): "Suçsuz yere yatıyorum" diyen müteahhit Mehmet Ertan Akay’a 21 yıl 9 ay, mimar Altan Bayhan’a 12 yıl hapis cezası verildi. İyi hal indirimi uygulanmadı.

Yunus Kaya Apartmanı (67 ölü): Nurdağı Belediyesi eski AK Partili meclis üyesi ve müteahhit Yunus Kaya, "Vicdanınızın sesine kulak verin" diyerek beraat istedi. Mahkeme iyi hal indirimiyle 13 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Savcılık, sanığın pişmanlık göstermediği gerekçesiyle indirime itiraz etti. Kaya, 40 kişinin öldüğü Yaşam Konutları davasında da 12 yıl ceza aldı.

Pamukkale Sitesi (25 ölü): Sanıklara verilen 19 yıl 6’şar aylık cezalar, indirimle 16 yıl 3’er aya düşürüldü. Sanıklardan Atilla Gökçek cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Güven Apartmanı (30 ölü): "İslahiye’deki binalarım yıkılmadı" savunması yapan müteahhit Mesut Akar ve denetim sorumlularına verilen cezalar indirimle 8 yıl 10 ay 20 güne düşürüldü.

Emre Apartmanı (49 ölü): Müteahhit Ali Emre’ye indirim yapılmadan 19 yıl 6 ay ceza verilirken; mimar Erol Özuslu ve mühendis Nazmi Tosun’a "yargılama sürecindeki olumlu davranışları" nedeniyle indirim uygulanarak tahliye kararı verildi.

MALATYA: BELEDİYE BAŞKANLARINA CEZA

Trend Garden Rezidans (31 ölü): Sanıklara 12 ila 17 yıl arasında hapis cezaları verildi ancak tutuklama kararı çıkmadı.

Güner Sitesi (8 ölü): Aralarında dönemin Yakınca Belediye Başkanlarının da bulunduğu sanıklara hapis cezaları verildi. Fenni mesul tutuklanırken, müteahhitler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Balanlı Apartmanı (26 ölü): Kamu görevlilerinin de aralarında olduğu 8 sanığa 7 ila 13 yıl arasında cezalar verildi.

Palmiye Sitesi (5 ölü): Müteahhit ve fenni mesullere 6 yıl 8 ay, BİM yetkilileri ve belediye görevlilerine 4 yıl 5 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz sanıklar hakkında tedbir kararı alınmadı.

OSMANİYE: BELEDİYE BAŞKANININ CEZASI ONANDI

Adana Bölge Adliye Mahkemesi, 105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi davasında eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve diğer kamu görevlilerine verilen 21’er yıl hapis cezasını uygun buldu. Beraat eden belediye çalışanları hakkındaki karar bozuldu; yeniden yargılamada beraat edenler yeniden beraat etti, tahliye edilen müteahhitlere ise 15’er yıl ceza verilip yeniden tahliye edildiler. Dosyada şu an 1 tutuklu bulunuyor.

İLK KEZ: BİLİRKİŞİ RAPORUNDA AFAD VE KAMU KURUMLARI KUSURLU BULUNDU

Kahramanmaraş’ta 112 kişinin öldüğü Arıkan Sitesi davasında mahkemeye sunulan bilirkişi raporu, dava süreçlerinde bir ilki teşkil etti. Raporda, Kahramanmaraş Valiliği ve AFAD İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2020" raporunda binanın bulunduğu alanın riskli olarak belirtilmesine rağmen gerekli bildirimlerin yapılmadığı vurgulandı.

Raporda, "AFAD İl Müdürlüğü başta olmak üzere raporun dağıtımı yapılan kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürlükleri veya yerel yönetim yöneticilerinin görev ve sorumlulukları kapsamında ayrı ayrı sorumlu oldukları anlaşılmıştır" denildi.

ARANAN FİRARİLER ESKİ VEKİLİN DAMADININ VİLLASINDA YAKALANDI

Depremin simge davalarından 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı ile ilgili 876’şar yıl hapis istemiyle aranan firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, 703 gün sonra Ankara’da yakalandı. Sanıkların saklandığı villanın, eski AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani’nin damadı Cengiz Gökay’a ait olduğu ortaya çıktı.

ÖLEN AVUKATLARIN KİMLİKLERİYLE SAHTECİLİK

Depremde hayatını kaybeden avukatların kimlik bilgilerinin "sahte diploma çetesi" tarafından kullanıldığı belirlendi. Deprem şehidi avukatlar Nesibe Kaya Zabun, Bestami Uğur Alkan ve stajyer avukat Ali Mert İnce’nin hukuk fakültesi mezuniyet belgelerinin tahrif edilerek sahtecilik yapıldığı tespit edildi.

DEPREMZEDELERDEN "AF" TEPKİSİ: "HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ"

6 Şubat mağdurları ve barolar, 11. Yargı Paketi’nin 27. maddesine karşı seslerini yükseltti. Deprem sanıklarının olası bir infaz düzenlemesinden yararlanmaması gerektiğini belirten aileler, meydanlarda şu sloganlarla tepkilerini dile getirdi:

"Deprem suçluları affedilemez."

"Bu paketin 27. maddesini onaylarsanız, 53 bin canın vebali boynunuza olur."

"Sizin sevdikleriniz enkaz altında paramparça olsa, 'affettik' der miydiniz?"

"Ben affetmedikçe sen affedemezsin."

"Siz yuva yaptınız ama vicdanları, adaleti yıktınız."