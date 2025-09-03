Alacak tartışmasında kan aktı: 2 yaralı

Aksaray’da bulunan Yeni Sanayi, Sitesi’nde alüminyum atölyesinde meydana gelen olayda, Yusuf B., daha önce çalıştığı işyerinden alacağını istemeye gitti. Daha sonra işyeri sahibi Erdal Pala ile tartışma yaşayan Yusuf B., yanındaki tabancayla Parla’nın bacaklarına ateş etti. Yerden seken kurşunlar ise işyerinde çalışan Yunus Özdemir’in de sol ayağına isabet etti.

GÖZALTINA ALINDI!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı.

Olay yerinden taksiyle kaçan Yusuf B. ise, polis ekipleri tarafından Aksaray-Ankara karayolunda yakalanarak gözaltına alındı.

