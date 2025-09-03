Alacak tartışmasında kan aktı: 2 yaralı

Alacak tartışmasında kan aktı: 2 yaralı
Yayınlanma:
Aksaray’da, Yusuf B. (50), alacağını istemeye gittiği eski işyerinde, işyeri sahibi Erdal Pala’yı tabancayla yaraladı. Yerden seken kurşunlar çalışan Yunus Özdemir’in (23) ayağına isabet ederken taksiyle kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aksaray’da bulunan Yeni Sanayi, Sitesi’nde alüminyum atölyesinde meydana gelen olayda, Yusuf B., daha önce çalıştığı işyerinden alacağını istemeye gitti. Daha sonra işyeri sahibi Erdal Pala ile tartışma yaşayan Yusuf B., yanındaki tabancayla Parla’nın bacaklarına ateş etti. Yerden seken kurşunlar ise işyerinde çalışan Yunus Özdemir’in de sol ayağına isabet etti.

yarali1.png

GÖZALTINA ALINDI!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı.

Olay yerinden taksiyle kaçan Yusuf B. ise, polis ekipleri tarafından Aksaray-Ankara karayolunda yakalanarak gözaltına alındı.

yarali2.png

Tanrıkulu Murat Çalık'ın son durumunu açıkladı! "Yaşamına kast edilmiş durumda"Tanrıkulu Murat Çalık'ın son durumunu açıkladı! "Yaşamına kast edilmiş durumda"

Eskişehir'de Zafer yürüyüşü: Vatandaş akın ettiEskişehir'de Zafer yürüyüşü: Vatandaş akın etti

Kaynak:DHA

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Türkiye
Son dakika | CHP kayyum kararına itiraz etti
Son dakika | CHP kayyum kararına itiraz etti
'Sarayın yargıya talimatını TRT'de duyurdu': Yılmaz Tunç'un CHP mesajına ateş püskürdü
'Sarayın yargıya talimatını TRT'de duyurdu': Yılmaz Tunç'un CHP mesajına ateş püskürdü
5 milyon TL'lik sahte polis tuzağı
5 milyon TL'lik sahte polis tuzağı