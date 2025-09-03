Eskişehir'de Zafer yürüyüşü: Vatandaş akın etti

Eskişehir'de Zafer yürüyüşü: Vatandaş akın etti
Yayınlanma:
Eskişehir'in kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir'in düşman kuvvetlerinden işgalinin yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Vatandaşlar yürüyüşe yoğun ilgi gösterdi.

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtululuşunun 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Tepebaşı Belediyesi kortej yürüyüşü düzenledi.

ESKİŞEHİR'DE KURTULUŞ YÜRÜYÜŞÜ

Korteje, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın yanı sıra başkan yardımcıları, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kanatlı AVM önünde Tepebaşı Belediyesi temizlik emekçilerinden oluşan Eko Şov Ritim Grubu’nun konseri ile başlayan kortej yürüyüşü, 29 Ekim Kadın Derneği’nin bando takımıyla devam etti.

Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile marşlar eşliğinde coşkuyla yürüdü.

"HEM ZAFER BAYRAMIMIZ HEM KURTULUŞ GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN"

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kortejin ilk durağı, Sonsuz Cumhuriyet Anıtı oldu. Burada CHP'li Belediye Başkanı Ataç, Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıldönümü kapsamında anıta çelenk sundu.

"Hem Zafer Bayramımız hem kurtuluş günümüz kutlu olsun" diyen Başkan Ataç anıta çelenk bıraktıktan sonra yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"2023 yılında kolektif eser olarak 25 sanatçının yaptığı 100’üncü yıl anıtını zaman zaman ziyaret ediyoruz. Bugün de burada Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yılı nedeniyle toplandık. Burada Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını anıyoruz. 3 gün önce de 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladık. Hem Zafer Bayramımız hem kurtuluş günümüz kutlu olsun"

Çelenk sunumu ve konuşmanın ardından kortej yürüyüşü, 17’nci Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun gerçekleştiği Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda son buldu.

Kaynak:ANKA

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Yaşam
Boğaziçi’nde Hilal Özdemir protestosuna polis müdahalesi: Öğrenciler yerde sürüklendi
Boğaziçi’nde Hilal Özdemir protestosuna polis müdahalesi: Öğrenciler yerde sürüklendi
Fabrikaya sığınıp "Selam veren" kızılgeyiğin muhteşem dönüşü!
Fabrikaya sığınıp "Selam veren" kızılgeyiğin muhteşem dönüşü!
Yeşilırmak'ta 2 metrelik dev balık yakalandı
Yeşilırmak'ta 2 metrelik dev balık yakalandı