Eskişehir'de Zafer yürüyüşü: Vatandaş akın etti

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir'in düşman kuvvetlerinden işgalinin yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Vatandaşlar yürüyüşe yoğun ilgi gösterdi.

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtululuşunun 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Tepebaşı Belediyesi kortej yürüyüşü düzenledi.

ESKİŞEHİR'DE KURTULUŞ YÜRÜYÜŞÜ

Korteje, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın yanı sıra başkan yardımcıları, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kanatlı AVM önünde Tepebaşı Belediyesi temizlik emekçilerinden oluşan Eko Şov Ritim Grubu’nun konseri ile başlayan kortej yürüyüşü, 29 Ekim Kadın Derneği’nin bando takımıyla devam etti.

Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile marşlar eşliğinde coşkuyla yürüdü.

"HEM ZAFER BAYRAMIMIZ HEM KURTULUŞ GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN"

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kortejin ilk durağı, Sonsuz Cumhuriyet Anıtı oldu. Burada CHP'li Belediye Başkanı Ataç, Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıldönümü kapsamında anıta çelenk sundu.

"Hem Zafer Bayramımız hem kurtuluş günümüz kutlu olsun" diyen Başkan Ataç anıta çelenk bıraktıktan sonra yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"2023 yılında kolektif eser olarak 25 sanatçının yaptığı 100’üncü yıl anıtını zaman zaman ziyaret ediyoruz. Bugün de burada Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yılı nedeniyle toplandık. Burada Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını anıyoruz. 3 gün önce de 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladık. Hem Zafer Bayramımız hem kurtuluş günümüz kutlu olsun"

Çelenk sunumu ve konuşmanın ardından kortej yürüyüşü, 17’nci Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun gerçekleştiği Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda son buldu.