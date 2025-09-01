Alacak tartışması kanlı bitti! Eski ortağını tabancayla vurdu

Alacak tartışması kanlı bitti! Eski ortağını tabancayla vurdu
Yayınlanma:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Paşa Gül, tabancayla eski ortağı Aytunç Keskin'i öldürdü.


Olay, dün saat 14.00 sıralarında Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde meydana geldi. Aytunç Keskin, alacak anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Paşa Gül'ün bir sitede bulunan evine gitti.

Keskin ve Gül arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Paşa Gül, tartışma sırasında ruhsatlı tabancasıyla Aytunç Keskin'i vurarak öldürdü.

KOMŞULAR OLAYI FARK ETTİ

Silah sesleri üzerine kapıya çıkan komşular, jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermelerini istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ESKİ ORTAKLIK VE MALİ SORUNLAR

Jandarma tarafından gözaltına alınan Paşa Gül'ün yurt dışından emekli olduğu ve geçen yıl Keskin ile birlikte ortak bir hamam işlettiği öğrenildi. Komşulara, ölen Aytunç Keskin'e işin batması sonrası 400 bin avro verdiğini, buna rağmen Keskin'in para talep etmeye devam ettiğini söylediği belirtildi.

GÜL'ÜN İFADESİ

Paşa Gül, Keskin'in kendisini sürekli rahatsız ettiğini, evine gelmemesi gerektiğini ve ruhsatlı silahı olduğunu defalarca söylediğini belirtti. Gül, "Yine geldi, bana hakaret etti ve beni tehdit etti" dedi.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Paşa Gül, bugün sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

