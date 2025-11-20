Akyaka orman kampında hukuksuz ihale skandalı: Valilik kendi yasasını çiğniyor

Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), yetkisi olmadığı bir konuda ihale açarak Akyaka Orman Kampı’nı adım adım “koruma alanından rant alanına” dönüştürmekle eleştiriliyor.

Gökova Ekoloji Meclisi, açılan ihalenin açıkça hukuka aykırı olduğunu belirterek derhâl iptal edilmesini istedi.

YETKİSİZ, HUKUKSUZ, KORUMA KANUNLARINA AYKIRI

YİKOB, 2025/1956798 ihale numarasıyla “Gökova Konaklamalı Orman Kampı Koruma Amaçlı İmar Planı’na esas jeolojik-jeoteknik etüt ve imar planı yapımı” işi için 8 Aralık 2025 tarihine ihale kararı verdi.

Ancak planlama yapılmak istenen alan, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi, 1. Derece Doğal Sit, Tescilli kültür varlıklarına sahip, Arkeolojik sit genişleme potansiyeli taşıyan bir bölge.

Yasalara göre bu bölgelerde koruma amaçlı imar planı hazırlatma yetkisi yalnızca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait.

Akyaka'daki 'Orman Kampı' tepkilere neden olmuştu: Valilikten 'betonlaşma yapılmadı' savunması!

BİRİNCİ DERECE SİT ALANINDA İMAR HAZIRLIĞI

Derece Doğal Sit’lerde yalnızca bilimsel çalışma yapılabilir.

İmar planı hazırlığı yapılamaz, altyapı inşa edilemez. Ancak Akyaka Orman Kampı, Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla Vakfı tarafından işletiliyor.

Alanda sit hükümlerine aykırı işletmeler kurulduğu belirtiliyor.

Doğal yapı tahrip edilip binalar ve konaklama alanları oluşturuldu. YİKOB eliyle elektrik–kanalizasyon hatları, 7000 m² otopark, yeni yollar ve altyapılar açıldı. Yaban hayatının barınma ve üreme alanları zarar gördü. Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu da bu tartışmalı uygulamalara izin vermesi eleştiri konusu oldu.

“KORUMA PLANI” ADI ALTINDA RANT TEMİZLİĞİ

Gökova Ekoloji Meclisi, açılan ihale ile bugüne kadar yapılan tüm usulsüz inşaatların “koruma amaçlı plan” bahanesiyle meşrulaştırılmak istendiğini söylüyor.

Meclisin açıklamasında, “Muğla Valiliği, yasaları denetlemek yerine bizzat deliyor. Korunması gereken alanları rant alanına çevirmek görev suçudur” dedi.

“BU İHALE İPTAL EDİLECEK, BİZ TAKİPÇİSİYİZ”

Gökova Ekoloji Meclisi, hukuka aykırı ihalenin iptali için tüm yasal yolları kullanacaklarını vurgulayarak Valiliği göreve çağırdı:

“Akyaka Orman Kampı’nda yürütülen yasadışı faaliyetler derhâl durdurulmalıdır. YİKOB’un açtığı ihale iptal edilene kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.”