Aksaray'da feci kaza: 6 yaşındaki Aras hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Aksaray’da otomobilin şarampole devrildiği kazada yaralanan 6 yaşındaki Aras Emir Uğur, hastanede hayatını kaybetti.Sitemizi Haberler'de takip edin
Aksaray-Ortaköy yolu Bağlıkaya beldesi çıkışında trafik kazası meydana geldi.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Mevlit Özcan’ın (34) kontrolündeki 06 AZ 7442 plakalı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana geldi.
Kazada Mevlit Özcan, Dilberay Erdoğdu (23), Elmas Yıldız (57), Aras Emir Uğur (6) ve Tuğba Uğur (30) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
İyilik yapmak isterken canından oluyordu! TEM'de film gibi anlar
İLKOKULA BAŞLAMIŞTI
Tedaviye alınan Aras Emir Uğur, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Aras Emir Uğur'un ilkokul 1’inci sınıfa yeni başladığı öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak:DHA
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...