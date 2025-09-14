Aksaray'da feci kaza: 6 yaşındaki Aras hayatını kaybetti

Aksaray'da feci kaza: 6 yaşındaki Aras hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Aksaray’da otomobilin şarampole devrildiği kazada yaralanan 6 yaşındaki Aras Emir Uğur, hastanede hayatını kaybetti.

Aksaray-Ortaköy yolu Bağlıkaya beldesi çıkışında trafik kazası meydana geldi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Mevlit Özcan’ın (34) kontrolündeki 06 AZ 7442 plakalı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana geldi.

aksaray-kaza-11zon.jpg

Kazada Mevlit Özcan, Dilberay Erdoğdu (23), Elmas Yıldız (57), Aras Emir Uğur (6) ve Tuğba Uğur (30) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

kaza-11zon-1.jpg

İyilik yapmak isterken canından oluyordu! TEM'de film gibi anlarİyilik yapmak isterken canından oluyordu! TEM'de film gibi anlar

İLKOKULA BAŞLAMIŞTI

Tedaviye alınan Aras Emir Uğur, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Aras Emir Uğur'un ilkokul 1’inci sınıfa yeni başladığı öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

aras-11zon.jpg

Kaynak:DHA

