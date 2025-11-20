Akşamüstü bastırdı! Sağanak yağmur yolları göle çevirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşamüstü etkili olan kuvvetli sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Muğla'da etkili olan kuvvetli sağanak yağmur nedeniyle yollar adeta göle döndü. Araçlar yollarda ilerlemekte zorluk çekti.

BODRUM'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ

Bodrum'da akşamüstü saat 4 sıralarında kuvvetli sağanak yağmur etkili oldu. Bir anda bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, tıkanan mazgallar taştı. Araç sürücüleri göle dönen yollar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

2 OTOMOBİL YOLDA MAHSUR KALDI

Konacık Mahallesi Turgutreis istikametinde yoğun yağış nedeniyle 2 otomobil mahsur kaldı.

Otomobillerden biri sürücünün müdahalesi sonrası yeniden çalışırken, diğer otomobil ise vatandaşların yardımıyla yolun kenarına çekildi.

O anlarda trafikte yoğunluk meydana geldi.

