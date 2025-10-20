Akran zorbalığı hayattan koparmıştı! Mezarındaki oyuncaklar da çalındı

Ankara Keçiören'de arkadaşlarının zorbalığına maruz kalarak hayatını kaybeden 11 yaşındaki Yiğit Cem Altınok'un mezarına konulan oyuncakların çalındığı öne sürüldü.

Acılı anne Nazlıcan Aygün, duruma isyan ederek yetkililere seslendi.

ZORBALIK SONUCU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

2 Temmuz'da Gülhane Ortaokulu'nda 5'inci sınıf öğrencisi Yiğit Cem Altınok, yaz tatilinde arkadaşlarıyla sokak arasında yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü.

Yaralanan Yiğit Cem, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yiğit Cem, 4 Temmuz'da hayatını kaybetti.

Olay sonrası yapılan incelemelerde 11 yaşındaki çocuğun düşmeden önce arkadaşlarının zorbalığına maruz kaldığı ortaya çıkmıştı. Anne Nazlıcan Aygün, Yeni Ankara’ya yaptığı açıklamada olay anını şöyle anlatmıştı:

"Kamera kayıtlarından izlediğimiz kadarıyla oğlum iki bina arasında frenlerini sıkarak iniyor. İlkinde kimse izlemiyor. Daha sonra oğlum bisikleti yukarı çıkarıyor. O sırada arkadaşları frenleri çekiyor. Oğlum düşene kadar izliyorlar."

11 yaşındaki Yiğit’in ölümünde şok iddia: Frenini kasten bozdular

MEZARINA BIRAKILAN OYUNCAKLAR ÇALINDI

Acılı anne Nazlıcan Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oğlunun mezarına bırakılan oyuncakların ve eşyaların çalındığını açıkladı.

Aygün yetkililere seslenerek şunları söyledi: