Akraba kavgasında kan döküldü: Gecekondu ateşe verildi
Sakarya'nın Erenler ilçesinde husumetli akrabalar arasında çıkan kavgada kan döküldü. Çevik kuvvetin müdahale ettiği olayda 2 çocuk tüfekle vurularak yaralanırken, ateşe verilen gecekondudaki yangın çevredeki gecekondulara sıçradı.
SAKARYA'DA SAVAŞI ARATMAYAN AKRABA KAVGASI
Meydan muharebesini aratmayan olay Erenler ilçesine bağlı Küpçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında husumetli akrabalar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavgada taraflardan biri, husumetli akrabasının kaldığı gecekonduyu ateşe verdi.
2 ÇOCUK VURULDU: GECEKONDU ATEŞE VERİLDİ
Büyüyen alevler, bitişikteki 3 baraya daha sıçradı. Gecekondusu ateşe verilen taraf, husumetli akrabalarına tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 9 ve 10 yaşlarında 2 çocuk kulaklarından hafif sıyrıklarla yaralandı.
OLAYA ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevik Kuvvet ekipleri sokak girişlerini kapattı.
Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuklar tedavilerinin ardından taburcu edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 4 baraka evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak:DHA