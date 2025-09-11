Akraba kavgasında kan döküldü: Gecekondu ateşe verildi

Yayınlanma:
Sakarya'da husumetli akarabalar arasında çıkan kavgada 2 çocuk tüfekle vurularak yaralandı. Kavga sırasında bir gecekondu da ateşe verildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde husumetli akrabalar arasında çıkan kavgada kan döküldü. Çevik kuvvetin müdahale ettiği olayda 2 çocuk tüfekle vurularak yaralanırken, ateşe verilen gecekondudaki yangın çevredeki gecekondulara sıçradı.

SAKARYA'DA SAVAŞI ARATMAYAN AKRABA KAVGASI

Meydan muharebesini aratmayan olay Erenler ilçesine bağlı Küpçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında husumetli akrabalar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada taraflardan biri, husumetli akrabasının kaldığı gecekonduyu ateşe verdi.

akraba-kavgasinda-tufekle-vurulan-2-cocu-908793-270040.jpg

2 ÇOCUK VURULDU: GECEKONDU ATEŞE VERİLDİ

Büyüyen alevler, bitişikteki 3 baraya daha sıçradı. Gecekondusu ateşe verilen taraf, husumetli akrabalarına tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 9 ve 10 yaşlarında 2 çocuk kulaklarından hafif sıyrıklarla yaralandı.

akraba-kavgasinda-tufekle-vurulan-2-cocu-908792-270040.jpg

OLAYA ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevik Kuvvet ekipleri sokak girişlerini kapattı.

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuklar tedavilerinin ardından taburcu edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 4 baraka evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

akraba-kavgasinda-tufekle-vurulan-2-cocu-908796-270040.jpg

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Nevşehir’de husumetli cinayeti: İki kardeşi öldürdüNevşehir’de husumetli cinayeti: İki kardeşi öldürdü

Kaynak:DHA

