Akraba iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Düzce’de akraba iki aile arasında çıkan tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Koçyazı Mahallesi 2351 Sokak’ta meydana geldi.

Akraba aileler arasında ölümlü kavga! 4 kişi tutuklandı

2'Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

Husumetli oldukları öne sürülen akraba iki aile arasında kavga çıktı. Taş, sopa, bıçak ve tabancanın da kullanıldığı olayda 2’si ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredaki hastanelere kaldırıldı. Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kavga ile ilgili soruşturma sürüyor.