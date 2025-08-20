AKP'yi eleştiren kaymakama yapmadıklarını bırakmayıp bir de üstüne AKP üyesi yapmışlar!

Terörün en yoğun olduğu dönemde Beytüşşebap'ta kaymakamlık yapan Mesut Taner Genç, sosyal medya hesabından AKP'yi eleştirince sürekli bir şekilde yerinden edilip kızak görev sayılan konumlara getirildi. 2023'te emekli olan kaymakam e-Devlet sorgulamasında AKP üyesi yapıldığını gördü.

Devletteki tüm işlemlerin yapıldığı e-Devlet'teki verilerin güvenliği sık sık gündem olmaya devam ediyor. Son olarak sahte diplomaların bile bir çete tarafından e-Devlet'e girilerek orijinal gibi kaydedilmesi ile artık verilerin güvenliği noktasındaki şüphe zirveye çıktı.

Saygı Öztürk'ün bugünkü köşe yazısında hayli dikkat çeken, veri güvenliğini de yeniden sorgulatan bir olay anlatıldı. Terörün en yoğun olduğu dönemde Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlık yapan Mesut Taner Genç, Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde, “Milliyetçiliği ayaklar altına aldık” sözlerine tepki olarak sosyal medya hesabından Genç, “Sizler ayaklar altındasınız. Milliyetçilik ayaklar altına alınamaz” paylaşımı yaptı.

BU PAYLAŞIMDAN SONRA BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Genç'in bu paylaşımının ardından başına gelmeyen kalmadı. Sürekli bir şekilde görev yeri değiştirilen Genç, Samsun'da tedavi gördüğü hastanede yatarken dahi Mülkiye Müfettişine ifade vermek zorunda kaldı.

Görev yerlerinden sürekli bir şekilde sürgüne gönderilen Genç son olarak mülki idarede kızak görev sayılan Hukuk Müşaviri olarak görevlendirildi. Genç 2023 yılında emekliye ayrıldı.

SON DARBE: AKP ÜYESİ YAPILMIŞ

Genç e-Devlet'ten siyasi parti üyeliğini kontrol ettiğinde AKP üyesi yapıldığını gördü.

Hayatı boyunca AKP'ye karşı olduğunu ifade eden Genç, skandalı şu sözler ile anlattı:

"Hayatımın hiçbir evresinde AKP ile resmiyetlik dışında bir ilişkim olmamıştır. Hatta hayatım boyunca da AKP’nin siyasal, ekonomik, sosyal politikalarını beğenmediğim ve karşı olduğum ister sosyal medya paylaşımlarımdan ister basında yer alan haberlerden bilinmesine rağmen ve bu nedenle AKP iktidarı tarafından meslekte iken türlü ceza ve eza tarafıma uygulanmışken iradem dışında AKP’ye üye yapılmam onurumu zedeledi ve ülkemizde üyelikte dönen dolapların nerelere kadar geldiğini göstermesi açısından da çok acıdır.

BİLGİLERİM NASIL KULLANILIR?

Devletimize emanet ettiğimiz kişisel verilerin bir siyasi oluşuma aktarılması sadece siyasi anlamda bir hırsızlık değildir. Bu verilerin ekonomik ve diğer alanlarda da rahatça kullanıldığı malumdur. Bugünlerde ülkemiz gündemine bomba gibi düşen ‘Devletin e-imza kaynaklı dijital verilerine girilerek sahte diploma üreten, sahte akademik ünvan, vatandaşlık, ehliyet temin eden üniversite öğrencilerinin notlarını değiştiren büyük bir şebekeden söz edilmektedir.

Bu kapsamda kimlik bilgilerimi ele geçirerek şahsımı AKP’ye üye yapan şahıslar kim veya kimlerdir? Yukarıda sözünü ettiğimiz sahtecilik ve dolandırıcılıkları yapan, partiye de zarar veren şebekeyle bağlantıları var mıdır? Devlet kurumlarında saklı olması gereken kişisel bilgilerimizi ele geçirerek irademiz dışında, tahminim binlerce kişiyi kendi partilerine üye yaptığının resmi belgesidir.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

