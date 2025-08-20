AKP'yi eleştiren kaymakama yapmadıklarını bırakmayıp bir de üstüne AKP üyesi yapmışlar!

Devletteki tüm işlemlerin yapıldığı e-Devlet'teki verilerin güvenliği sık sık gündem olmaya devam ediyor. Son olarak sahte diplomaların bile bir çete tarafından e-Devlet'e girilerek orijinal gibi kaydedilmesi ile artık verilerin güvenliği noktasındaki şüphe zirveye çıktı.

Saygı Öztürk'ün bugünkü köşe yazısında hayli dikkat çeken, veri güvenliğini de yeniden sorgulatan bir olay anlatıldı. Terörün en yoğun olduğu dönemde Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlık yapan Mesut Taner Genç, Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde, “Milliyetçiliği ayaklar altına aldık” sözlerine tepki olarak sosyal medya hesabından Genç, “Sizler ayaklar altındasınız. Milliyetçilik ayaklar altına alınamaz” paylaşımı yaptı.

BU PAYLAŞIMDAN SONRA BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Genç'in bu paylaşımının ardından başına gelmeyen kalmadı. Sürekli bir şekilde görev yeri değiştirilen Genç, Samsun'da tedavi gördüğü hastanede yatarken dahi Mülkiye Müfettişine ifade vermek zorunda kaldı.

Görev yerlerinden sürekli bir şekilde sürgüne gönderilen Genç son olarak mülki idarede kızak görev sayılan Hukuk Müşaviri olarak görevlendirildi. Genç 2023 yılında emekliye ayrıldı.

SON DARBE: AKP ÜYESİ YAPILMIŞ

Genç e-Devlet'ten siyasi parti üyeliğini kontrol ettiğinde AKP üyesi yapıldığını gördü.

Hayatı boyunca AKP'ye karşı olduğunu ifade eden Genç, skandalı şu sözler ile anlattı: