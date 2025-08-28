AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu o pankartı şikayet etti: CHP'li başkan ifade verdi!

CHP'den AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler İlçe Başkanlığı binasına asılan ve üzerinde “Haram olsun” yazılı pankartı şikayet etti. CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu, şikayet üzerine ifadeye çağırıldı.

CHP’den belediye başkanı seçilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu geçtiğimiz haftalarda partisinden istifa ederek AKP’ye geçmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi için "Topuklayan Efe" ifadesini kullandığı Çerçioğlu’na tepkiler yükselirken Efeler İlçe Başkanlığı binasına Çerçioğlu’nun resmedildiği ve üzerinde “Haram olsun” yazılı pankart asılmıştı. Pankart nedeniyle CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu, ifadeye çağrıldı. Gündoğdu, Aydın Emniyeti'nde ifade verdi.

İfade sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Gündoğdu, şunları kaydetti:

"BİN İFADE OLSA GİDER VERİRİM"

"Bugün erken saatlerde Aydın Emniyeti Güvenlik Şube Birimi tarafından aranarak bir ifadem olduğu bilgisi verildi. Efeler İlçe Başkanlığına asılan pankarttan dolayı şikayet edildiğimi ve bu yüzden ifadeye çağrıldığımı öğrendim. Herkes bilsin ve aklından çıkarmasın ki, partimize gönül verir gibi gözüküp döneklik yapanlarla kimse bizi karıştırmasın! Koltuk uğruna mücadelesini satıp yol arkadaşlarının hakkını yiyenlere hiç benzetmesin! Bir değil bin ifade olsa gider verir ve haklı davamızdan bir adım geri atmayız, bir santim eğilmeyiz! İfade sırasında ve sonrasında bizleri gayet iyi ağırlayan ve nazik yaklaşımları için değerli Emniyet Teşkilat Güvenlik Şube birimine teşekkürlerimi sunuyorum. Mücadelemizi hak için verecek, hakkımız olan geleceği geri alacağız!”

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

