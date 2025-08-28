AKP'nin Tom Barrack sevgisi sona mı eriyor? Selvi: Kum saati dolmaya başladı

ABD'de başkan seçilen Trump'ın ABD Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi olarak atadığı Tom Barrack, Türkiye için 'Osmanlı tipi millet sistemi' önerisi ile kamuoyu ve muhalefetin tepkisini çekmişti.

Son Dakika | Özgür Özel ulus devlet yapısını hedef alan ABD Büyükelçisine çok sert yanıt verdi

Göreve gelmesinin ardından Türkiye ve YPG hakkında yaptığı açıklamalar ile tartışmalı isimlerinden birisi olan Barrack, özellikle bölgedeki ulus devletlerin İsrail'e tehdit olduğu ve Türkiye için doğru modelin Osmanlı modeli olduğunu ifade etmesi ile gündem olmuştu.

Silah bırakmayı kabul etmemişlerdi! Tom Barrack'tan YPG çıkışı: Türkiye'ye karşı bir tehdit oluşturmuyor

Barrack'ın skandal sözlerinin ardından hükümet kanadından tepki verilmemesi dikkatlerden kaçmamıştı.

SELVİ: ANKARA RAHATSIZ OLDU

İktidarın önde gelen kalemlerinden Abdulkadir Selvi, Barrack'ın Suriye'nin geleceği hakkında sarf ettiği son sözlerin Ankara'da rahatsızlık meydana getirdiğini söyledi. Önceden Suriye hakkında, "Tek millet, tek halk, tek ordu ve tek Suriye" ifadelerini kullanan Barrack'ın, Mazlum Abdi ile pazartesi gecesi görüşmesinin ardından ağız değiştirdiğini ifade eden Selvi şöyle konuştu:

Daha önce, “Tek millet, tek halk, tek ordu ve tek Suriye” diyen Barrack son günlerde ağız değiştirdi. “Suriye’de federasyon değil ama onun biraz altında bir yapı düşünülmeli” dedi. Bu Barrack’ın fikri mi yoksa ABD’nin yeni Suriye politikasında değişiklik sinyali mi, onu önümüzdeki günlerde anlayacağız. Ancak ABD elçisinin bu yaklaşımı Ankara’da rahatsızlık meydana getirdi.

KUM SAATİ DOLMAYA BAŞLADI

Selvi yazısının devamında Türkiye'nin Suriye'de sabretmesinin nedeninin stratejiye dayandığını iddia etti. ABD ve yeni Suriye yönetimi ile Türkiye'nin perspektiflerinin uyuştuğunu aktaran Selvi, saha gerçekliklerinin farkında olunduğunu ancak 'kum saatinin de dolmaya başladığını' belirtti: