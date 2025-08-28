AKP'nin Tom Barrack sevgisi sona mı eriyor? Selvi: Kum saati dolmaya başladı

AKP'nin Tom Barrack sevgisi sona mı eriyor? Selvi: Kum saati dolmaya başladı
Yayınlanma:
İktidar medyasının önde gelen kalemlerinden olan Abdulkadir Selvi, ABD Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi Tom Barrack'ın Suriye'nin geleceği hakkında ağız değiştirdiğini, bu ağız değiştirmenin de Mazlum Abdi ile yapılan görüşmeden sonra olduğunu söyledi.

ABD'de başkan seçilen Trump'ın ABD Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi olarak atadığı Tom Barrack, Türkiye için 'Osmanlı tipi millet sistemi' önerisi ile kamuoyu ve muhalefetin tepkisini çekmişti.

Son Dakika | Özgür Özel ulus devlet yapısını hedef alan ABD Büyükelçisine çok sert yanıt verdiSon Dakika | Özgür Özel ulus devlet yapısını hedef alan ABD Büyükelçisine çok sert yanıt verdi

Göreve gelmesinin ardından Türkiye ve YPG hakkında yaptığı açıklamalar ile tartışmalı isimlerinden birisi olan Barrack, özellikle bölgedeki ulus devletlerin İsrail'e tehdit olduğu ve Türkiye için doğru modelin Osmanlı modeli olduğunu ifade etmesi ile gündem olmuştu.

Silah bırakmayı kabul etmemişlerdi! Tom Barrack'tan YPG çıkışı: Türkiye'ye karşı bir tehdit oluşturmuyorSilah bırakmayı kabul etmemişlerdi! Tom Barrack'tan YPG çıkışı: Türkiye'ye karşı bir tehdit oluşturmuyor

Barrack'ın skandal sözlerinin ardından hükümet kanadından tepki verilmemesi dikkatlerden kaçmamıştı.

SELVİ: ANKARA RAHATSIZ OLDU

İktidarın önde gelen kalemlerinden Abdulkadir Selvi, Barrack'ın Suriye'nin geleceği hakkında sarf ettiği son sözlerin Ankara'da rahatsızlık meydana getirdiğini söyledi. Önceden Suriye hakkında, "Tek millet, tek halk, tek ordu ve tek Suriye" ifadelerini kullanan Barrack'ın, Mazlum Abdi ile pazartesi gecesi görüşmesinin ardından ağız değiştirdiğini ifade eden Selvi şöyle konuştu:

  • Daha önce, “Tek millet, tek halk, tek ordu ve tek Suriye” diyen Barrack son günlerde ağız değiştirdi. “Suriye’de federasyon değil ama onun biraz altında bir yapı düşünülmeli” dedi. Bu Barrack’ın fikri mi yoksa ABD’nin yeni Suriye politikasında değişiklik sinyali mi, onu önümüzdeki günlerde anlayacağız. Ancak ABD elçisinin bu yaklaşımı Ankara’da rahatsızlık meydana getirdi.

KUM SAATİ DOLMAYA BAŞLADI

Selvi yazısının devamında Türkiye'nin Suriye'de sabretmesinin nedeninin stratejiye dayandığını iddia etti. ABD ve yeni Suriye yönetimi ile Türkiye'nin perspektiflerinin uyuştuğunu aktaran Selvi, saha gerçekliklerinin farkında olunduğunu ancak 'kum saatinin de dolmaya başladığını' belirtti:

  • Centcom şimdiye kadar SDG’ye, Suriye ordusuna entegre olması yönünde telkinlerde bulunuyordu. O nedenle süreci diplomasi ile yönetmeye özen gösteriyoruz. Bu konsensusu bozmamaya özen gösteriyoruz. ABD yanımızdayken karşımıza almak istemiyoruz. Bu reel politiğe uygun olmaz. Biz hem söze hem de sahadaki uygulamalara bakıyoruz. Saha gerçeklerinin de farkındayız. Ama kum saati dolmaya başladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Türkiye
Rus yüzücünün İstanbul Boğazı'nda sır kayboluşu! İki yeni tanık ifadesi
Rus yüzücünün İstanbul Boğazı'nda sır kayboluşu!
Gerici doktorun geçmişi ortaya döküldü! 13 yaşındaki çocuk için söylediklerine tepkiler çığ gibi büyüdü
Gerici doktorun geçmişi ortaya döküldü! 13 yaşındaki çocuk için söylediklerine tepkiler çığ gibi büyüdü
Bir devir sona erdi! Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapandı
Bir devir sona erdi! Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapandı