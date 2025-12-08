AKP'nin rant hazinesi: Askeri alanlar! İstanbul'un yüzde 90'ını yuttular

2002 yılında iktidara gelen AKP İstanbul’daki askeri alanların büyük kısmı imara açılarak kentte dev bir rant alanı yarattı. 2006’da İstanbul’da 171 bin 998 hektarlık askeri alan ve 111 bin 307 hektarlık askeri güvenlik alanı vardı.

YARISI ASKERLİK ALAN STATÜSÜNDEN ÇIKARILDI

Birgün'den Sibel Bahçetepe'nin haberine göre Toplam 283 bin 305 hektarlık alanın yüzde 41’i bugün itibariyle askeri statüden çıkarılmış durumda. Statüsü AKP iktidarı tarafından değiştirilen 116.155 hektar alanın yüzde 90’ı imara açıldı. Bu da tüm İstanbul sınırları dahilinde 104 bin 536 hektar alana denk geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Meclis Üyesi Barış Antik konu hakkında "15 Temmuz darbe girişiminden sonra kent merkezinde kalan askeri alanların imara açılmayacağı söylendi. Bugün gelinen noktada, sadece kent merkezindeki 15 askeri alanda lüks konut ve ticaret projeleri ya tamamlanmış halde, ya da tamamlanmak üzere. İmara açılan kent merkezindeki bu alanlar 14,56 km² İstanbul’un mevcut 8 ilçesinden daha büyük yüzölçümüne sahip" ifadelerini kullandı.

KESİNLİKLE YEŞİL ALAN OLACAK DEMİŞLERDİ

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından boşaltılan ve 'kesinlikle yeşil alan olarak korunacak' denilen askeri arazilerde süreç tam tersine işledi. Antik "Boşaltılan askeri alanlar inşaat ve ticarileşme rantı anlamında yandaş şirketler için büyük lütuf olmuştur" dedi.

Süreç jet hızıyla işledi: Tuzla'daki askeri alanlara binlerce konut dikilecek

PROJELERİ DURDURUN

Antik, son 19 yılda askeri alanların sistematik şekilde imara açıldığını belirterek bunun 'büyük bir kent suçu' olduğunun altını çizdi. Antik, imara açılan bölgelerin planlamasının bakanlık tarafından tek taraflı yapıldığını, kamu yararı yerine 'nasıl daha çok gelir elde edilir" anlayışıyla hareket edildiğini ifade etti.

Özellikle deprem riski altındaki İstanbul’da bu alanların rezerv alan ya da kamusal yeşil alan olarak korunması gerektiğini vurgulayan Antik, projelerin derhal durdurulması çağrısında bulundu. Antik, imara açılan askeri arazilerle ilgili şu örnekleri verdi: