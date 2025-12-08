AKP'nin rant hazinesi: Askeri alanlar! İstanbul'un yüzde 90'ını yuttular

AKP'nin rant hazinesi: Askeri alanlar! İstanbul'un yüzde 90'ını yuttular
Yayınlanma:
23 yıllık AKP iktidarında İstanbul'da yer alan 171.998 hektarlık askeri alanın %90’ı imara açıldı. İmara açılan araziler 14,56 kilometre kareye denk geliyor. İmara açılan alanlardan bir ilçe olsaydı bu ilçe İstanbul'un en büyük 32'nci ilçesi olurdu.

2002 yılında iktidara gelen AKP İstanbul’daki askeri alanların büyük kısmı imara açılarak kentte dev bir rant alanı yarattı. 2006’da İstanbul’da 171 bin 998 hektarlık askeri alan ve 111 bin 307 hektarlık askeri güvenlik alanı vardı.

YARISI ASKERLİK ALAN STATÜSÜNDEN ÇIKARILDI

Birgün'den Sibel Bahçetepe'nin haberine göre Toplam 283 bin 305 hektarlık alanın yüzde 41’i bugün itibariyle askeri statüden çıkarılmış durumda. Statüsü AKP iktidarı tarafından değiştirilen 116.155 hektar alanın yüzde 90’ı imara açıldı. Bu da tüm İstanbul sınırları dahilinde 104 bin 536 hektar alana denk geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Meclis Üyesi Barış Antik konu hakkında "15 Temmuz darbe girişiminden sonra kent merkezinde kalan askeri alanların imara açılmayacağı söylendi. Bugün gelinen noktada, sadece kent merkezindeki 15 askeri alanda lüks konut ve ticaret projeleri ya tamamlanmış halde, ya da tamamlanmak üzere. İmara açılan kent merkezindeki bu alanlar 14,56 km² İstanbul’un mevcut 8 ilçesinden daha büyük yüzölçümüne sahip" ifadelerini kullandı.

yeni-proje-29.jpg

KESİNLİKLE YEŞİL ALAN OLACAK DEMİŞLERDİ

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından boşaltılan ve 'kesinlikle yeşil alan olarak korunacak' denilen askeri arazilerde süreç tam tersine işledi. Antik "Boşaltılan askeri alanlar inşaat ve ticarileşme rantı anlamında yandaş şirketler için büyük lütuf olmuştur" dedi.

Süreç jet hızıyla işledi: Tuzla'daki askeri alanlara binlerce konut dikilecekSüreç jet hızıyla işledi: Tuzla'daki askeri alanlara binlerce konut dikilecek

PROJELERİ DURDURUN

Antik, son 19 yılda askeri alanların sistematik şekilde imara açıldığını belirterek bunun 'büyük bir kent suçu' olduğunun altını çizdi. Antik, imara açılan bölgelerin planlamasının bakanlık tarafından tek taraflı yapıldığını, kamu yararı yerine 'nasıl daha çok gelir elde edilir" anlayışıyla hareket edildiğini ifade etti.
Özellikle deprem riski altındaki İstanbul’da bu alanların rezerv alan ya da kamusal yeşil alan olarak korunması gerektiğini vurgulayan Antik, projelerin derhal durdurulması çağrısında bulundu. Antik, imara açılan askeri arazilerle ilgili şu örnekleri verdi:

"Örneğin Çekmeköy'de Şehit Onbaşı Azim Özdemir Kışlası'nda 3 bin 346 konutluk lüks proje yapıldı. Maslak'ta 3. Kolordu Komutanlığı'nın olduğu yere 5 bin 259 konutluk bir lüks proje, Zekeriyaköy'deki füze üssüne bin 158 konutluk lüks proje yapıldı. Zeytinburnu'nda Tank Bkım Atölyesi'nin olduğu alana bin 673 konutluk lüks proje, Beşiktaş Jandarma Dikimevi'ne 166 konut, Zeytinburnu'ndaki askeri lojmanların olduğu alana 542 bağımsız bölümlük konut projesi yapıldı.

Bu projelerin bazıları devam ediyor, bazısı bitti. İmara açılan alanların tamamı Emlak Konut, TOKİ gibi bakanlık eliyle çeşitli sermaye gruplarına ve şirketlerine peşkeş çekildi. Bakanlık emlak danışmanlığı gibi çalışıyor. Başkentte devletin hangi projeyi nasıl organize edeceğine dair bir ajans, emlakçı gibi çalışan bir yapı var. Bütün askeri arazilere çökme niyetindeler ve en değerli olanları önce alıyorlar"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Türkiye
Rapçilere uyuşturucu incelemesi iddiası! Konserlerini peş peşe iptal ettiler
Rapçilere uyuşturucu incelemesi iddiası! Konserlerini peş peşe iptal ettiler
İmamoğlu en çok neyi özlediğini açıkladı
İmamoğlu en çok neyi özlediğini açıkladı
Özgür Özel'den KESK'in 30. yılına özel mesaj
Özgür Özel'den KESK'in 30. yılına özel mesaj