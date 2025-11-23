AKP'nin işçisiz asgari ücret planı!

Doğrudan ve dolaylı olarak milyonların hayatını etkileyen asgari ücrette kritik viraja girildi. Aralık ayının ilk haftasında 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantı yapılacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, söz konusu komisyon yapısında kendileri ile müzakere yapılmadan hükümet ile iş veren tarafından belirlenen rakamlara tepki gösteren Türk-İş, yapının değişmemesi halinde komisyona katılmayacağını açıklamıştı.

Asgari ücret görüşmelerinde kritik kulis: Türk-İş katılmazsa ne olacak?

Türk-İş komisyonun yapısının 5+5+1 olmak üzere yeniden oluşturulmasını istemişti. Türk-İş’ tarafından yapılan teklife göre komisyon toplam 11 kişiden oluşacak. 5 işçi temsilcisi, 5 işveren temsilcisi 1 de tarafsız bir isim komisyonda yer alacak. Bu sayede asgari ücret işçi ile işveren arasında müzakere edilebilecekti. Fakat hükümet bu konuda sessiz.

BAKANDAN DA SES YOK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada komisyonun aralık ayı başında toplanacağını söylemişti. Fakat komisyonun yapısında bir değişiklik olup olmayacağı konusunda bir açıklama olmadı. İşçi tarafına hala hükümetten bir teklif gelmedi.

TEKLİF YOKSA İŞÇİ DE YOK

Türk-İş tarafından Cumhuriyet'e yapılan açıklamada, "Biz yerimizde duruyoruz. Gelen teklif yok. ‘Şöyle yapalım’ diye bir teklif olmadı. Biz daha önce tavrımızı açıkladık. Adil bir komisyon olmadığı sürece katılmayacağız. Aynı duruşumuz devam ediyor. Önceki yıllarda olduğu gibi aralığını ilk haftası komisyonun toplanması gerekiyor. Bize önümüzdeki hafta içerisinde bir teklifte bulunmaları lazım. Bekliyoruz, bakalım. Ancak yeni düzenleme olmazsa biz katılmayacağız. Bu konuda kararlıyız" ifadeleri kullanıldı.