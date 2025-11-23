AKP'nin işçisiz asgari ücret planı!

AKP'nin işçisiz asgari ücret planı!
Yayınlanma:
Milyonların hayatını doğrudan etkileyen asgari ücrette önümüzdeki ayın ilk haftası komisyon toplanacak. AKP'nin işçi tarafının 'adil bir komisyon' teklifi noktasında hala adım atmadığı, Türk-İş'in değişiklik olmadığı takdirde komisyona katılmayacağı öğrenildi.

Doğrudan ve dolaylı olarak milyonların hayatını etkileyen asgari ücrette kritik viraja girildi. Aralık ayının ilk haftasında 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantı yapılacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, söz konusu komisyon yapısında kendileri ile müzakere yapılmadan hükümet ile iş veren tarafından belirlenen rakamlara tepki gösteren Türk-İş, yapının değişmemesi halinde komisyona katılmayacağını açıklamıştı.

Asgari ücret görüşmelerinde kritik kulis: Türk-İş katılmazsa ne olacak?Asgari ücret görüşmelerinde kritik kulis: Türk-İş katılmazsa ne olacak?

Türk-İş komisyonun yapısının 5+5+1 olmak üzere yeniden oluşturulmasını istemişti. Türk-İş’ tarafından yapılan teklife göre komisyon toplam 11 kişiden oluşacak. 5 işçi temsilcisi, 5 işveren temsilcisi 1 de tarafsız bir isim komisyonda yer alacak. Bu sayede asgari ücret işçi ile işveren arasında müzakere edilebilecekti. Fakat hükümet bu konuda sessiz.

BAKANDAN DA SES YOK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada komisyonun aralık ayı başında toplanacağını söylemişti. Fakat komisyonun yapısında bir değişiklik olup olmayacağı konusunda bir açıklama olmadı. İşçi tarafına hala hükümetten bir teklif gelmedi.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Haberler

TEKLİF YOKSA İŞÇİ DE YOK

Türk-İş tarafından Cumhuriyet'e yapılan açıklamada, "Biz yerimizde duruyoruz. Gelen teklif yok. ‘Şöyle yapalım’ diye bir teklif olmadı. Biz daha önce tavrımızı açıkladık. Adil bir komisyon olmadığı sürece katılmayacağız. Aynı duruşumuz devam ediyor. Önceki yıllarda olduğu gibi aralığını ilk haftası komisyonun toplanması gerekiyor. Bize önümüzdeki hafta içerisinde bir teklifte bulunmaları lazım. Bekliyoruz, bakalım. Ancak yeni düzenleme olmazsa biz katılmayacağız. Bu konuda kararlıyız" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Türkiye
Güngören'de tekstil fabrikasında yangın
Güngören'de tekstil fabrikasında yangın
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Partisini eleştiren Kılıçdaroğlu'na destek kayyum Gürsel Tekin’den geldi
Partisini eleştiren Kılıçdaroğlu'na destek kayyum Gürsel Tekin’den geldi