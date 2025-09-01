AKP'nin Gazze için düzenlenen etkinliğine 53 kişi katıldı

Yayınlanma:
AKP'nin Çorum'da 30 bin kişilik alanda düzenlediği etkinlikte “Gazze İçin Perde Açılıyor” belgeselini izlemeye yalnızca 53 kişi gitti.

AKP, tarafından Gazze'de yaşanan insanlık dramını konu alan “Gazze İçin Perde Açılıyor” belgeseli, Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle izleyici karşısına çıkıyor.

Bu etkinlikler kapsamında bu seferki adres Çorum oldu.

akp-corum-etkinlik.webp

30 BİN KİŞİLİK ALAN SEÇİLDİ

AKP Çorum Gençlik Kolları Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı belgeselin açık hava gösterimi için hazırlıklarını tamamladı.

Açık hava gösterimi için 30 bin kişi kapasiteli Kadeş Barış Meydanı tercih edildi.

corum-etkini-akp.webp

53 KİŞİ KATILDI

Sözcü'de yer alan habere göre, etkinliğe beklenen katılım sağlanmadı. “Zalimler için yaşasın cehennem” mesajı verilen programa yalnızca 53 kişi katılım gösterdi.

Etkinliğe AKP’li Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın iştirak ederken AKP Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, AKP Çorum İl Başkanı Yakup Alar ve AKP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ise programda yer almadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

