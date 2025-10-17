AKP'nin 'çay operasyonu'nu açıkladı: CHP'li isimlere rozeti böyle takmışlar

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı 19 Mart operasyonu ile zirve yapan CHP'li belediyelere yönelik soruşturma dalgası gündemin ana maddesi olarak devam ederken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AKP'ye geçmesi ile başka bir boyut kazandı.

CHP, 'siyasete yargı sopası' eleşitirilerini sürdürürken istifa sürecinin nasıl başlayıp bittiğini CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek açıkladı.

CHP'Lİ İSİMLERE ROZETİ BÖYLE TAKMIŞLAR

BirGün'den Mehmet Emin Kurnaz'a konuşan Gökhan Zeybek, CHP’ye, Genel Merkez’e ve İstanbul’a açılmış olan davaların tamamının sonuç odaklı değil, süreç odaklı olduğunu söyledi. ABB Başkanı Mansur Yavaş'a da soruşturma açarak CHP'li belediyelerin baskı altında tutulmak istendiğini vurgulayan Zeybek, AKP'ye transfere giden sürecin nasıl işlediğini anlattı.

CHP'li belediyelerin organizasyonları ve milli bayramların coşku ile kutlanmasının yarattığı korku ile Mansur Yavaş'ın soruşturmaya dahil edilerek iktidarın diğer il ve ilçe belediyelerine gözdağı vermeye çalıştığını ifade eden Zeybek, şunları söyledi:

Geçtiğimiz hafta Sayın Mansur Yavaş’ı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ziyaret ettim. Desteğimizi açıkladık. O dosyadan da bir şey çıkmaz.

O davanın özü şu, CHP’li belediyelerin halk konserleri yapması, 30 Ağustos’ları, 29 Ekim’leri, 19 Mayıs’ları, 23 Nisan’ları görkemli kutlaması iktidarı korkutuyor. Bu korku üzerinden 29 Ekim’de belediyeler acaba kitleleri gene toplarlar mı? Yine görkemli etkinlikler yaparlar mı? düşüncesi var.

Bunu engellemek için Mansur Yavaş üzerinden açılacak olan bir soruşturma ile diğer il ve ilçe belediyelerine gözdağı vermeye çalışıyorlar. Çünkü halkın Cumhuriyet bayramını, 19 Mayıs’ı ve diğerlerini nasıl coşkuyla kutlamak istediğini görüyorlar.

Biz hiçbir belediye başkanımızın yanlış yaptığına inanmıyoruz. Zaten yanlış yapanı biz kendi içimizde barındırmayız. Yani akçeli işlere bulaşan belediye başkanıyla ilgili dosya çıktı diyelim. Hemen MYK toplanıyor, o kişi ihraç istemiyle disipline sevk ediliyor.

Yalova’da Altınova Belediye Başkanının bu tür akçeli işleri çıkmıştı. Hemen MYK’dan disipline sevk ettik, kendisi istifa etti. Sonra AK Parti’ye geçti."

AKP'NİN 'ÇAY OPERASYONU'NU AÇIKLADI

"Şunun farkındayız. Pek çok belediye başkanımız AK Parti Genel Merkezi tarafından ya da milletvekilleri tarafından ya da İl Başkanı tarafından Cumhurbaşkanı’yla bir çay içmeye davet ediliyor.

Acaba Ak Parti’ye katılmayı düşünür müsünüz? Bundan mutlu oluruz biçiminde talepler geliyor. Çünkü belediye başkanlarımızın ne kadar başarılı olduğunu görüyorlar.

Mevcut davaların da sonuç odaklı olmadığını, süreçte CHP’li belediyeleri toplum nazarında tartışılır hale getirmekten öteye gitmeyeceğine inanıyorum."