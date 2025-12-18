“AKP’liler harıl harıl aradı” deyince Meclis’te ortalık birbirine girdi: Söylerim ismini mahcup olursun

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Selçuk Özdağ: 11 ilde ev kiraları asgari ücreti geçmiş durumda

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları için 'silkeleyin' talimatı vermesinin ardından yapılan işlemler hakkında konuşan Özdağ, "Başladınız silkelemeye. Aklınız başınıza yeni mi geldi ya? Daha önce belediyeleri silkelemiş miydiniz? Bütün belediyeler Adalet ve Kalkınma Partiliydi, çok nadir yerlerde CHP'liler vardı, çok nadir yerde MHP'liler vardı; o zamanlar silkelediniz mi?" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Bu sırada AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı "Başkanım, belediyeler borcunu veriyordu, SGK borcunu; eskilere bakın, ödemişler mi ödememişler mi?" sözlerini sarf etti.

“GELİN ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERELİM“

Özdağ, araştırma önergesi vermeyi teklif ederek "Gelin, yine bir araştırma önergesi verelim. Verdim ya, bir daha veriyorum, hadi 'evet' oyu verin; hangi belediyeleri silkelemişsiniz, hangilerini silkelememişsiniz görelim bakalım" ifadelerini kullandı.

"Arkadaşlar, açık ve net söylüyorum: Buradaki araştırma önergelerimize, hayati konuda önemli olanlara 'evet' oyu verin, o zaman bizi mahcup edin. 2 tane daha önerge vereceğim şimdi size, 2 oldu; bununla ilgili 'evet' oyu verecek misiniz? Hayır.” diyen Özdağ, “Hatırlarsanız bir milletvekili arkadaşınız gelip gece yarısı bana burada kafa tutup meydan okumuştu, sonra beni konuşturmamıştınız. Ertesi gün sabahleyin erkenden geldim. Eşime dedim ki 'Erken gideceğim Meclise.' 'Ne oldu?' dedi. 'Çok erken gideceğim, bir araştırma önergesi yazacağım. Ölür kalırım da 'Korktu.' derler.' dedim. 'Ne aldı?' derler.' dedim 'Ne zaafı vardı?' derler.' dedim.” ifadelerine yer verdi.

“HARIL HARIL ARADILAR”

Özdaqğ, sözlerinin devamında, “Geldim, arkadaşlarınız beni harıl harıl aradılar değerli arkadaşlarım, harıl harıl aradılar ve dediler ki 'Çeker misin bu önergeyi?' 'Çekmem.' dedim. Bana 'Selçuk Özdağ korktu.' derler.' dedim, 'Selçuk Özdağ ne aldı?' derler.' dedim. Aynı zamanda şunu söyledim..." ifadelerini kullanınca Meclis’te tansiyon yükseldi.

Bu sırada AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "Kim aradı Başkanım, kim aradı? İsmini ver, kim aradı?" diyerek araya girerken diyalog şu şekilde ilerledi:

Selçuk Özdağ: Kim mi? Söylerim ismini, çok mahcup olursun bak, çok kötü olursunuz, çok ayıp edersiniz.

Selami Altınok: Ben niye mahcup olayım? Seni arayan mahcup olsun.

Selçuk Özdağ: Grup Başkan Vekillerinin bir kısmı beni aradılar. Beni lütfen konuşturmayın daha fazla, konuşturmayın daha fazla.

Selami Altınok: Birisi burada, aradı mı? Leyla Hanım aradı mı?

TBMM'de AKP'ye en kritik soruyu sordu

Selçuk Özdağ: Konuşturma, bak, söylerim, ayıp edersiniz, utanırsınız. İsa Mesih Şahin orada. Bana da geldi, dedi ki 'Selçuk ağabey, diyorlar ki 'Acaba Selçuk Bey alır geçer mi?', 'Ne var?' dedim 'Hani dün bana meydan okuyordunuz, hani mal varlıklarını araştıracaktık benim ve onun; hadi araştıralım mal varlığımızı.' dediğim zaman niye yapmadınız?

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız: Hadi, hadi, şimdi araştıralım.

Selçuk Özdağ: Araştırma önergesine 'hayır' dediniz ya, ellerinizi kaldırdınız. Niye 'evet' demediniz? Deyin. 'Gelin, bu memlekette temiz eller operasyonu yapalım' diyorum, siz diyorsunuz ki 'Şu hırsız, bu hırsız.'

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta: Niye bağırıyorsunuz ya!

Selçuk Özdağ: Ya, hırsız kimse gelin, hep beraber gereğini yapalım! Bu kısır döngü böyle mi devam edecek?

Ejder Açıkkapı: Başkanım, biraz da CHP'ye bir şey söylesene ya! İstanbul'a Akın Gürlek'in temiz eller operasyonundan bahset ya!

Selçuk Özdağ: Allah aşkına, demokrasi lineer, düz çizgi değil mi? Niye fasit bir daire olarak kabul ediyorsunuz demokrasiyi? Lineer bir düz çizgidir demokrasi, fasit bir daire değildir, bir kez elimizden kaçarsa bir daha gelmez arkadaşlar. O nedenle, gelin, iktidar-muhalefet, hep beraber el ele verelim. Bu memlekette kim hırsızsa, kim yolsuzluk yapıyorsa, kim en büyük teröristse... Bakın, terörist kim biliyor musunuz? Eline silah alanlardan daha büyük teröristleri söylüyorum: Rüşvet alanlar, iltimas yapanlar, irtikâp yapanlar, ihaleye fesat karıştıranlar ve mülakat üzerinden başkalarının kul hakkını yiyenlerdir değerli arkadaşlarım.