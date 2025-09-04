AKP'li YSK üyesinin kayyum sözleri yeniden gündemde: Böyle bir şey olamaz! Sistem allak bullak olur!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl yönetiminin görevden alınarak Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasının ardından AKP'li YSK üyesi Recep Özel'in sözleri yeniden gündem oldu.

Türkiye yine yepyeni bir kriz gündemi ile meşgul. YSK tarafından onanan ve yasalara göre AYM'nin dahi kararlarına uymak zorunda olduğu CHP İstanbul İl Başkanlığı seçim sonucuna müdahale edildi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl yönetiminin görevden alındı ve yerine Gürsel Tekin ve ekibi kayyum olarak atandı.

Tekin'in bu kararı kabul ettiğini açıklamasının ardından tepkilerin ana odağı kayyum Gürsel Tekin oldu. CHP söz konusu kararı tanımadığını ve itiraz ettiğini açıkladı. Bu açıklamaların arından CHP'li delegeler İstanbul İl Başkanlığı kongresi için olağanüstü seçim talebini noter onaylı olarak iletmeye başladı.

AKP'Lİ YSK ÜYESİ ÖZEL: BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ! SİSTEM ALLAK BULLAK OLUR

Kayyum Tekin'e tepkiler hızla devam ederken AKP'li YSK üyesinin sözleri yeniden gündem oldu. AKP’nin YSK Kontenjan Temsilcisi Recep Özel, CHP Kurultay davasında 'mutlak butlan' ihtimali üzerine geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapmış ve YSK kararlarının mahkeme tarafından bozulmasının sistemi allak bullak edeceğini ifade etmişti:

  • "YSK’nın verdiği kararı asliye ceza mahkemesi ya da ağır ceza mahkemesi bozamaz. Bozmamalı. Böyle bir şey olamaz. Bütün sistem allak bullak olur eğer mahkeme bu kararı bozarsa. Şu anda asliye hukuk mahkemesi ‘İbra oldu mu, başkanlık divanı oluştu mu?’, bu konularda karar verebilir. Bir usulsüzlük görürse, bunun seçim kısmıyla ilgili herhangi bir karar vermesi çok çok yanlış olur."

YSK'nın da onadığı İstanbul kongresinin mahkeme tarafından bozulmasının ardından tepkiler gelmeye devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

