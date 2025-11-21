AKP'li vekilin taziyesi gerekçe gösterildi: Eksi derecedeki Ardahan'da doğalgaz vanası açılmadı

AKP'li vekilin taziyesi gerekçe gösterildi: Eksi derecedeki Ardahan'da doğalgaz vanası açılmadı
Yayınlanma:
Türkiye'nin en soğuk bölgelerinden biri olan ve kışın eksi derecelerde yaşam mücadelesi verilen Ardahan'ın Hanak ilçesinde, halkın ilk kez doğalgazla buluşacağı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılacağı tören, AKP Ardahan Milletvekili Kaan Koç'un amcasının vefatı gerekçe gösterilerek ertelendi.

Hanak halkı, ilçenin tarihinde bir ilk olacak doğalgazın verileceği günü bekliyordu. Hanak Belediye Başkanı Erdal Kurukaya, dün yaptığı bir açıklamayla, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar, Hanak Doğalgaz Açılışı için yarın ilçemizde olacak! Bu tarihi günde, ilçemizin geleceğine atılacak büyük adımı hep birlikte karşılamak için tüm halkımızı Hanak Belediyesi önüne, Cuma günü saat 12:30 da davet ediyoruz" diyerek tüm ilçe sakinlerini bu önemli etkinliğe çağırmıştı.

ekran-goruntusu-2025-11-21-104535.jpgAncak, törenin yapılacağı 21 Kasım günü Belediye Başkanı Kurukaya'dan yeni bir duyuru geldi. Başkan Kurukaya, törenin ertelendiğini şu sözlerle bildirdi:

"Milletvekilimiz Sn. Kaan KOÇ’un amcasının vefatı nedeniyle; ilçemizde yapılacak olan doğalgaz açılış töreni ileri bir tarihe ertelenmiştir. Merhuma Allahtan rahmet diliyor, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum."

ekran-goruntusu-2025-11-21-104546.jpg

Pazar günü gelecek lapa lapa yağacak! Meteoroloji uyardıPazar günü gelecek lapa lapa yağacak! Meteoroloji uyardı

Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan ve kış aylarında hava sıcaklıklarının sıklıkla eksi 20'li dereceleri gördüğü Ardahan'da, doğalgaz gibi temel bir ısınma ihtiyacına yönelik hizmetin başlangıcını simgeleyen törenin, kişisel bir taziye nedeniyle ertelenmesi dikkat çekti.

584732652-122273515388067128-623.jpg

Bir milletvekilinin yakınının vefatı üzerine, bu denli kritik bir kamu hizmetinin halkla buluşacağı açılışın iptal edilmesinin benzer bir örneğinin olup olmadığı ise merak konusu oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

