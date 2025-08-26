AKP'li vekil rektörlüğünü yaptığı üniversiteye 'birincilikle' yerleştiğini duyurdu

AKP Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, 2025 YKS sonuçlarının ardından iki dönem rektörlük yaptığı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin (MAKÜ) tarih bölümüne öğrenci olarak yerleşti.

2015-2023 yılları arasında 8 yıl rektörlük yaptığı üniversiteye bu kez öğrenci olarak dönecek olan AKP Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, “Bu yıl ben de YKS’ye girerek, onurla rektörlüğünü yaptığım Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarih Bölümü’ne birincilikle yerleştim" dedi.

Korkmaz ayrıca yerleştirme sonucunu X hesabından da paylaştı.

"BİRİNCİLİKLE YERLEŞTİM"

Korkmaz, şunları ifade etti:

"Bugün açıklanan YKS tercih sonuçlarının tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyor, üniversite hayatına adım atan evlatlarımızı tebrik ediyorum. Bu yıl ben de YKS’ye girerek, onurla rektörlüğünü yaptığım Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarih Bölümü’ne birincilikle yerleştim."