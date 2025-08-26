AKP'li vekil rektörlüğünü yaptığı üniversiteye 'birincilikle' yerleştiğini duyurdu

AKP'li vekil rektörlüğünü yaptığı üniversiteye 'birincilikle' yerleştiğini duyurdu
Yayınlanma:
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından AKP Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, iki dönem rektörlüğünü yaptığı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin tarih bölümüne yerleştiğini açıkladı.

AKP Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, 2025 YKS sonuçlarının ardından iki dönem rektörlük yaptığı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin (MAKÜ) tarih bölümüne öğrenci olarak yerleşti.

2015-2023 yılları arasında 8 yıl rektörlük yaptığı üniversiteye bu kez öğrenci olarak dönecek olan AKP Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, “Bu yıl ben de YKS’ye girerek, onurla rektörlüğünü yaptığım Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarih Bölümü’ne birincilikle yerleştim" dedi.

adem-korkmaz.jpg

Korkmaz ayrıca yerleştirme sonucunu X hesabından da paylaştı.

"BİRİNCİLİKLE YERLEŞTİM"

Korkmaz, şunları ifade etti:

"Bugün açıklanan YKS tercih sonuçlarının tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyor, üniversite hayatına adım atan evlatlarımızı tebrik ediyorum. Bu yıl ben de YKS’ye girerek, onurla rektörlüğünü yaptığım Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarih Bölümü’ne birincilikle yerleştim."

sym.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
Özel'den Atayman'a ziyaret: Savcı iftira atmasını istedi
Özel'den Atayman'a ziyaret: Savcı iftira atmasını istedi
16 yaşındaki İsmail suya balıklama atladı! İki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti
16 yaşındaki İsmail suya balıklama atladı! İki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti
Son dakika | Malazgirt kutlamalarına gidenleri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Son dakika | Malazgirt kutlamalarına gidenleri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var