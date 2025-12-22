AKP'li vekil kayak takımlarıyla kürsüye çıktı halka seslendi!

AKP'li vekil kayak takımlarıyla kürsüye çıktı halka seslendi!
Yayınlanma:
AKP'li Milletvekili Cıngı, Meclis'te kış turizmine dikkat çekmek amacıyla kayak kıyafetleri ve kayak takımlarıyla basın toplantısı düzenledi.

AKP Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Meclis'te giydiği kayak kıyafetleriyle kış turizmine dikkat çekerek, yurttaşları Erciyes Kayak Merkezi'ne davet etti. Türkiye'nin kış turizminde adından bahsettirdiğini savunan Cıngı,

Erciyes Kayak Merkezi'nin yaklaşık 112 kilometrelik pist uzunluğuna sahip olduğunu belirterek, "Erciyes Kayak Merkezi, çocuklarımızın eğitim alabileceği, profesyonel kayakçılara hitap edebilen farklı zorluk derecelerine sahip pistlere sahiptir" açıklamasında bulundu.

YURTTAŞLARI 'DAVET' ETTİ

Kayak turizminde Erciyes'in önemli bir nokta olduğunun altını çizen Cıngı, Erciyes Kayak Merkezi'ne yurttaşları davet ederek, "Aralık ayında başlayıp bazen mayıs ayına kadar başlayan kış sezonu Erciyes'i önemli merkezlerden biri haline getiriyor. Erciyes turizm çeşitlerini birleştiren, insanların farklı aktivitelerle keyifli zaman geçirecekleri turizm destinasyonu olarak gün yüzüne çıkıyor" dedi.

aa-20251221-40042770-40042769-ak-partili-cingi-kayak-kiyafetleriyle-yaptigi-basin-toplantisinda-kis-turizmine-dikkat-cekti-1.jpgYabancı turistlerin de Erciyes'e geldiğini dile getiren Cıngı, bölgede önemli otellerin de bulunduğunu, konaklamadaki kapasitenin her sene arttığını söyledi. Cıngı, kayak sporunun çocukları dijital bağımlılıktan da kurtaracağını ifade etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

