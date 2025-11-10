AKP'li vekil çocuk işçiliğini övdü! 2 çocuk fabrikada hayatını kaybetmişti

AKP'li vekil çocuk işçiliğini övdü! 2 çocuk fabrikada hayatını kaybetmişti
Yayınlanma:
AKP Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, sosyal medya hesabından çocuk bir işçi ile çekildiği fotoğrafı paylaşıp, "Ocak ateşinin sıcaklığını, sokakların telaşını, esnafın samimiyetini yüzünde taşıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kanayan yaralarından birisi de çocuk işçiliği. Bozulan ekonomi nedeni ile okul sıralarında geleceği oluşturmak için can hıraş şekilde ders çalışması gereken çocuklar çalışmaya mecbur bırakılıyor. Daha 2 gün önce Kocaeli Dilovası'nda bir parfüm fabrikasına meydana gelen patlamada 18 yaşından küçük 2 çocuk feci şekilde hayatını kaybetmişti.

AKP'Lİ VEKİLDEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Siyasilerin kendileri yaşasa da dahil bu duruma çözüm olmaları beklenirken bu durumu normalleştiren açıklamalar yapması, tutum sergilemeleri tepkileri de beraberinde getiriyor. Durumun son temsilcisi de AKP'li Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı oldu.

Sosyal medya hesabından kebapçıda çalışan ilk okul öğrencisi ile poz verip sosyal medya hesabından paylaşan Bozatlı, "Ocak ateşinin sıcaklığını, sokakların telaşını, esnafın samimiyetini yüzünde taşıyor." ifadelerini kullandı.

yeni-proje-13.jpg

Bozatlı'nın sosyal medya hesabından yapığı paylaşım şu şekilde:

"Kebapçı dükkânında çalışan minik Ahmet… Ocak ateşinin sıcaklığını, sokakların telaşını, esnafın samimiyetini yüzünde taşıyor. Bir zamanlar ben de onun gibiydim. Bu çarşının sesine, kokusuna, insanına karışıp “Kolay gelsin”in ne kadar kıymetli olduğunu burada öğrendim. Şimdi yeniden görünce İçimde bir yer hafifçe gülümsüyor: Zaman geçse de bazı sokaklar insanın içinden gitmiyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye
Atatürk için okunan mevlitte kışkırtma girişimi
Atatürk için okunan mevlitte kışkırtma girişimi
Yanarak ölen çocuk işçi 16 saat çalıştırılmış!
Yanarak ölen çocuk işçi 16 saat çalıştırılmış!
AKP'li isimden skandal 10 Kasım paylaşımı: Saygı duruşundaki yurttaşlara hakaret etti
AKP'li isimden skandal 10 Kasım paylaşımı: Saygı duruşundaki yurttaşlara hakaret etti