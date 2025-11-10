AKP'li vekil çocuk işçiliğini övdü! 2 çocuk fabrikada hayatını kaybetmişti

Türkiye'nin kanayan yaralarından birisi de çocuk işçiliği. Bozulan ekonomi nedeni ile okul sıralarında geleceği oluşturmak için can hıraş şekilde ders çalışması gereken çocuklar çalışmaya mecbur bırakılıyor. Daha 2 gün önce Kocaeli Dilovası'nda bir parfüm fabrikasına meydana gelen patlamada 18 yaşından küçük 2 çocuk feci şekilde hayatını kaybetmişti.

AKP'Lİ VEKİLDEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Siyasilerin kendileri yaşasa da dahil bu duruma çözüm olmaları beklenirken bu durumu normalleştiren açıklamalar yapması, tutum sergilemeleri tepkileri de beraberinde getiriyor. Durumun son temsilcisi de AKP'li Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı oldu.

Sosyal medya hesabından kebapçıda çalışan ilk okul öğrencisi ile poz verip sosyal medya hesabından paylaşan Bozatlı, "Ocak ateşinin sıcaklığını, sokakların telaşını, esnafın samimiyetini yüzünde taşıyor." ifadelerini kullandı.

Bozatlı'nın sosyal medya hesabından yapığı paylaşım şu şekilde:

"Kebapçı dükkânında çalışan minik Ahmet… Ocak ateşinin sıcaklığını, sokakların telaşını, esnafın samimiyetini yüzünde taşıyor. Bir zamanlar ben de onun gibiydim. Bu çarşının sesine, kokusuna, insanına karışıp “Kolay gelsin”in ne kadar kıymetli olduğunu burada öğrendim. Şimdi yeniden görünce İçimde bir yer hafifçe gülümsüyor: Zaman geçse de bazı sokaklar insanın içinden gitmiyor."