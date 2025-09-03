AKP'li Tayyar Öcalan'ın bu sözleri sonrası süreci açıkladı: Her şey sil baştan!

Yayınlanma:
Terör örgütü PKK Lideri Öcalan'ın Suriye'deki YPG varlığı hakkında, "Suriye ve Rojava kırmızı çizgimdir, benim için orası ayrıdır" ifadesini kullanmasının ortaya çıkmasının ardından AKP'li Şamil Tayyar, "Her şey sil baştan" yorumunu yaptı.

Terör örgütü PKK Lideri Öcalan'ın örgütüne yaptığı fesih ve silah bırakma çağrısının ardından gözler hem Meclis'te kurulan komisyona hem de Suriye'de YPG'nin atacağı adım ve alacağı kararlara çevrildi.

Dün MHP Lideri Bahçeli de YPG hakkında net bir açıklamada bulunmuş ve silah bırakma kararı alınmazsa operasyon sinyalini vermişti. YPG ve Suriye hakkında gelişmeler yüksek tansiyonda devam ederken DEM'li Pervin Buldan Öcalan'ın Suriye ve YPG hakkında yaptığı yorumları açıkladı.

ÖCALAN: SURİYE VE ROJAVA KIRMIZI ÇİZGİMDİR

Buldan'ın ilettiği notlara göre Öcalan Suriye için, "Suriye ve Rojava kırmızı çizgimdir, benim için orası ayrıdır" ifadesini kullandı. Buldan'ın Öcalan ile görüşmesinin ardından açıklaması şu şekilde:

“Bizimle, DEM heyetiyle sadece Türkiye siyasetini ama şunu dediğini birkaç sefer biliyorum. ‘Suriye ve Rojava kırmızı çizgimdir. Benim için orası ayrıdır.’ Yani Suriye'ye dair birkaç sefer bu belirlemeyi yaptı. Ama onun dışında Suriye ve Rojava'ya ilişkin bizimle bir değerlendirme yapmadığını ifade etmek istiyorum. Bunu ağırlıklı olarak devlet heyetiyle görüştüğünü, sorunu orada tartıştığını ve hatta eğer fırsat olursa, imkan olursa, fırsat yaratılırsa, orayla da bir iletişim kurmayı önemsediğini ifade ediyor. Evet, yani Rojava'yla bir iletişimin önemli olduğunu birkaç sefer vurguladı. Onlarla konuşup, onlarla kendileriyle tartışıp bu meselede nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini ve nasıl bir karar çıkması gerektiğini onlarla da konuşmak istediğini, tartmak istediğini ifade etti. Bu henüz gerçekleşmedi ama önümüzde yol alınırsa, süreç ilerlediği zaman içerisinde bu fırsat yaratılırsa, belki oraya dair, Rojava'daki yetkililerle görüşmeler, temaslar olursa, sanırım daha kolay çözülür diye tahmin ediyoruz”

AKP'Lİ TAYYAR: HER ŞEY SİL BAŞTAN

Buldan tarafından Öcalan'ın Suriye yorumunun servis edilmesine AKP'nin önde gelen ismi Şamil Tayyar, Öcalan'ın bu sözlerini Bahçeli'nin YPG'ye dair 'operasyon' sinyaline yanıt olarak yorumladı.

Suriye'de yaşananları oyun olarak yorumlayan Tayyar, sadece ABD ve İsrail'in değil İmralı'nın da oyuna dahil olduğunu ve bu açıklamalardan sonra her şeyin sil baştan başlayacağını şu sözler ile ifade etti:

"İmralı heyetinden DEM’li Pervin Buldan anlatmış. Son görüşmede Öcalan’a sormuşlar, o da ‘Suriye ve Rojava kırmızı çizgimdir, benim için orası ayrıdır’ demiş. Meğer, oyunun mimarları sadece ABD ve İsrail değil, İmralı da oyuna dahilmiş. Bahçeli’nin sert çıkışından sonra haberin servis edilmesi ise sanki cevap gibi. Her şey silbaştan."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

