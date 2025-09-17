AKP'li Şamil Tayyar'dan Can Holding operasyonu hakkında çarpıcı yorum: Devlet içi güç savaşı...

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" iddialarıyla başlatılan soruşturma, Türkiye'nin gündemine oturdu. Soruşturma çerçevesinde, aralarında Habertürk, Bloomberg ve Show TV gibi önemli medya kuruluşlarının da bulunduğu Can Holding'e bağlı 121 şirketin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Operasyonun seyrini sosyal medya platformu X üzerinden "tuhaf" olarak nitelendiren AKP’li Şamil Tayyar, holdingin iki patronunun firari durumda olduğunu, yönetim kurulu başkanının ise tahliye edildiğini hatırlattı. Tayyar, "İddialar çok vahim. Kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para, suç örgütü vesaire" ifadelerini kullandı.

Can Holding operasyonuna flaş çıkış: Birileri mi var damda gezen miyav miyav diyen?

Tayyar, 121 şirketi kapsayan bu denli ağır bir dosyanın beş kişiyle sınırlı kalmasını hatırlattı. Bu durumun, devlet içindeki bir güç mücadelesine işaret ettiğini belirten Tayyar, "Duyduklarımın yalan olduğunu düşünmek istiyorum. Umarım yalandır. Aksi halde bir arınma fırsatı daha kaçar, yazık olur" ifadelerini kullandı.

“Can holding operasyonu, tuhaf bir şekilde ilerliyor. İki kardeş patron firari, yönetim kurulu başkanı tahliye, içeride 5 tutuklu var. Oysa holding bünyesindeki 121 şirkete el konmuş, Habertürk, Bloomberg, Show TV kayyıma devredilmişti. İddialar çok vahim. Kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para, suç örgütü vesaire. İBB soruşturmasında koruma bile içeri alınırken, 121 şirketi kapsayan bu ağır dosyanın 5 kişiyle sınırlı tutulması, belli ki devlet içi güç savaşının çok sert geçtiğini gösteriyor. Duyduklarımın yalan olduğunu düşünmek istiyorum. Umarım yalandır. Aksi halde bir arınma fırsatı daha kaçar, yazık olur.”

SORUŞTURMADA NELER YAŞANDI?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında on kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan altı şüpheli, 15 Eylül tarihinde Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden beşi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'a ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Holdingin patronları olan Mehmet Şakir Can ve Kemal Can'ın da aralarında bulunduğu dört kişi ise halen aranıyor.