Can Holding operasyonuna flaş çıkış: Birileri mi var damda gezen miyav miyav diyen?

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tekdağ, tedavi için gittiği hastanede gözaltına alınırken, “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarından yapılan operasyon kapsamında Can Holding'e ait Bilgi Üniversitesi, Habertürk, Bloomberg HT ve Show TV de dahil 121 şirkete el konuldu.

Gözaltındaki şüpheliler, dün İstanbul Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya ve Kemal Çimen, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "aklama" suçlarından, şüpheli Cemal Can, "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma" suçundan tutuklandı. Şüpheli Mehmet Kenan Tekdağ'a ise ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulandı.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken T24 yazarı Mehmet Y. Yılmaz dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İBB soruşturmasında makam şoförlerine kadar inildiğini hatırlatılan yazıda Can Holding soruşturmasının en tepede takılıp kalabileceği belirtildi. Soruşturmanın kaçakçılık iddiasıyla yürütüldüğüne vurgu yapılan yazıda, 88 milyar liranın aklandığına yönelik iddialar hatırlatıldı.

6 YILDA 61 MİLYAR TL YIKANMIŞ

Yazıda, "Demek ki iki yılda 11 milyar dolar civarında bir para aklanmış. Escobar’ın bile gözlerini yuvalarından uğratmaya yetecek bir rakam. 2021-2025 yılları arasında da bir 50 milyar dolar daha var. Demek ki altı yılda 61 milyar dolar yıkanmış. Yılda ortalama 10 milyar dolarlık bir kazanç, kaçakçılıktan elde edilmiş anlamına geliyor. Bu paranın 90 milyon dolarıyla Bilgi Üniversitesi satın alınmış. Doğa Koleji’ne de 45 milyon dolar, Tekfen’in dörtte biri için 315 milyon dolar, Show TV, HaberTürk, Bloomberg için 800 milyon dolar verilmiş. Bu arada teknoloji şirketleri, sanayi şirketleri, petrol dağıtımı şirketleri filan da kurulmuş. Toplam 121 şirket!" denildi.

ESCOBAR'I HATIRLATTI

"Escobar gibi örneklerde bu işler nasıl oluyordu?" diye soran Yılmaz, "Polis ve jandarma gibi güvenlik görevlileri söz konusu olmalı. Sokakta devriye gezenlerden değil, sözü geçecek, emri dinlenilecek düzeyden polis ve jandarma! Biliyoruz ki bu da yetmiyor: Siyasi koruma için de rüşvet dağıtmış olmalılar. Kim bilir belki de doğrudan doğruya kendi adamlarını seçtirip önemli mevkilere getirdiler ki bu da mümkün" dedi.