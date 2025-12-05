AKP'li Şamil Tayyar "Fazla kaşımayın" diyerek DEM'i uyardı: Sümen altı ettiğim notları yazsam...

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı 'Meclis'te konuşsun' çağrısı ile başlayan İmralı süreci, TBMM çatısı altında kurulan komisyonun çıkardığı heyetin Öcalan ile yaptığı görüşme ile sürdü.

Görüşmenin henüz detayları açıklanmazken, komisyonda görüşmeye dair özet okunmadan önce, heyetin notları neler konuşulduğuna işaret etti. Heyette yer alan DEM Parti'li Gülistan Koçyiğit'in görüşmeye ilişkin notlarında açıkladığı Öcalan'ın 'süreç başarılı olmazsa darbe mekaniği işler' sözleri, tartışmalara neden oldu.

AKP'Lİ ŞAMİL TAYYAR "FAZLA KAŞIMAYIN" DİYEREK DEM'İ UYARDI

İmralı görüşmesine ilişkin tartışmalar sürerken AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, darbe sözlerinin hedefinde Devblet Bahçeli'nin olduğunu iddia etmiş AKP içinde tepkilere neden olmuştu. Tayyar'ın iddiasına Gazeteci Cansu Çamlıbel’e verdiği röportajda yanıt veren Koçyiğit ise Bahçeli'nin hedeflenmediğini ifade ederek şunları söyledi:

"Ben daha çok siyaseten sürece öncülük yapanların hedef alınabileceğini anladım. Yani bir siyasi darbeyi kastetti. Bana kalırsa burada sadece süreci bozmak isteyen etkenlere ve güçlere dikkat çekmek istedi. En nihayetinde sürecin başarısız olmasını isteyenler de boş durmuyorlar. “Dikkat etmek gerekir” dedi yani. Öyle detaylı bir darbe analizi yapmadı."

Koçyiğit'in o sözlerini alıntılayan Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda DEM'i sert sözlerle uyardı. Koçyiğit'in bu sözlerle, kendisini yalanlamadığını aksine desteklediğini iddia eden Tayyar, elindeki bilgileri açıklaması durumunda DEM'in zarar göreceğini ifade ederek "Bence fazla kaşımayın" dedi.

"SÜMEN ALTI ETTİĞİM NOTLARI YAZSAM..."

Sürece zarar vermemek için elindeki notları "sümen altı" ettiğini iddia eden Tayyar, o notları açıklarsa neler olacağına dair iddialarını şöyle açıkladı: