AKP'li ilçe başkanından jandarmaya ağır hakaretler: "Pislikten başka bir şey değilsin"

AKP Beylikova İlçe Başkanı Hasan Özılgın, kendisini kontrol noktasında durdurarak GBT yapmak isteyen jandarma personeline hakaretler savurdu.

Jandarma Kontrol Noktasında aracı durdurulan AKP Eskişehir Beylikova İlçe Başkanı Hasan Özılgın, GBT yapmak isteyen jandarma personeline hakaretler savurdu.

"ARTİST ARTİS BEKLEYEMEZSİN"

AKP'li Özılgın, kendisinden kimlik isteyen jandarma personeline, "Sen burada nöbet tutuyorsan tabletini alacaksın hemen sorgulayacaksan sorgulayacaksın. Öyle artist artist bekleyemezsin. Güncellemedeyse 'güncellemede' desin ona göre" sözleriyle çıkıştı.

"PİSLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLSİN"

"Kimlikleri alalım" diyen jandarma personeline Özılgın, "Lan oğlum... Yemin ediyorum pislikten başka bir şey değilsin" diyerek hakaret etti. Jandarma personeli Hasan Özılgın'dan düzgün konuşmasını istedi ancak Özılgın hakaretlerine devam etti.

Jandarma personeli, "İşimizi yapıyoruz, bunu kişiselleştirmeyin" dese de Hasan Özılgın hakaret ve aşağılamalarına devam ederek, "Senin yaptığın terbiyesizlik" diyerek karşılık verdi.

"BENİ TANIMIYOR MUSUN SEN?"

Jandarma personeli, Özılgın'ın tüm hakaretleri karşısında sakinliğini korumaya çalışırken Özılgın bu kez de, "Bana kibarlaşma kardeşim" dedi. Özılgın, "İnsanlara terörist muamelesi yapmayacaksın. Beylikova'nın içinde o kadar hapçı var onlara göz yummayacaksın. Beni tanımıyor musun sen?" ifadeleriyle jandarma personeliyle tartışmaya devam etti.

"ALKOLLÜYÜM ÜFLET"

Jandarma personeli bunun üzerine Özılgın'a alkollü olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Hasan Özılgın, "Alkollüyüm, üflet" diyerek aracından indi. Görevini yapan jandarmaya, "Sen oyun yapıyorsun, eğlence arıyorsun" sözleriyle hakaretlerine devam eden Özılgın, jandarmanın kendisini hakaret etmemesi konusunda uyarması ve şikayet edeceğini söylemesi üzerine, "Ben de seni şikayet edeceğim" diyerek karşılık verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

