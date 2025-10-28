AKP'li Çerçioğlu istemedi iddiası: Aleyna Tilki ve Edis konseri iptal edildi

AKP'li Çerçioğlu istemedi iddiası: Aleyna Tilki ve Edis konseri iptal edildi
Yayınlanma:
AKP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talebiyle, Aleyna Tilki ve Edis'in Aydın Gençlik Festivali'nde sahne almasının engellendiği iddia edildi.

CHP'den AKP'ye geçmesinin ardından Aydınlıların tepkisini toplayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ağustosta düzenlenen konsere katılım sağlanmaması nedeniyle Gençlik Festivali düzenleme kararı almıştı.

25-28 Ekim arasında düzenlenecek programın ilk afişinde son gün sahne alacak isimler arasında Aleyna Tilki ve Edis de bulunuyordu.

38a93136-cdef-43ad-bef9-9af6eb3f560-80d8.webp

AKP İSTEMEDİ ÇERÇİOĞLU ALEYNA TİLKİ VE EDİS'İ LİSTEDEN ÇIKARDI

Ancak Oda TV'de yer alan habere göre; Aleyna Tilki ve Edis'in sahne almasına AKP İl Teşkilatı engel oldu.

Söz konusu itirazı kabul eden AKP'li Çerçioğlu'nun kararıyla Tilki ve Edis listeden çıkartıldı. listeye ATİ242 ve Buray isimleri dahil edildi.

buray-r9u1.webp

Öte yandan festival için ihale yapılmadığı organizasyonun doğrudan temin yolu ile gerçekleştirildiği de iddia edildi.

Çerçioğlu'na AKP dopingi! Konya artık Aydın'ın kardeş şehriÇerçioğlu'na AKP dopingi! Konya artık Aydın'ın kardeş şehri

AKP'li Çerçioğlu emekçi kadınların sözleşmesini iptal etti!AKP'li Çerçioğlu emekçi kadınların sözleşmesini iptal etti!

AKP'Lİ ÇERÇİOĞLU'NUN BOŞ KOLTUKLU KONSERİ

Diğer yandan Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçişinin ardından Efeler’e bağlı Çeştepe Mahallesi’nde düzenlediği halk konseri, vatandaş ilgi göstermemesi sonrası bomboş kalmış, bu durum 'Çeştepelilerin Çerçioğlu’nun parti değişikliğine karşı sessiz tepkisi' olarak yorumlanmıştı.

konserr-7i42.webp

Çerçioğlu ise konsere olan ilgisizliği "Vatandaşlarımız konsere Fenerbahçe–Benfica maçı nedeniyle katılamadı. Aydın halkıyla kimse aramıza giremez" şeklinde açıklamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ali Koç ne biliyor? Kumarbaz hakemi açıkladı: Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu bütün ülke görecek
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Türkiye
Bursa’da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı
Bursa’da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı
Şehir hastanesinde skandal görüntü! Cumhuriyetin kurucusuna yer verilmedi
Şehir hastanesinde skandal görüntü! Cumhuriyetin kurucusuna yer verilmedi
Kuyumcu dükkanının kameralarını boyayıp kilolarca altın çaldılar
Kuyumcu dükkanının kameralarını boyayıp kilolarca altın çaldılar