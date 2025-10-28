AKP'li Çerçioğlu istemedi iddiası: Aleyna Tilki ve Edis konseri iptal edildi

CHP'den AKP'ye geçmesinin ardından Aydınlıların tepkisini toplayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ağustosta düzenlenen konsere katılım sağlanmaması nedeniyle Gençlik Festivali düzenleme kararı almıştı.

25-28 Ekim arasında düzenlenecek programın ilk afişinde son gün sahne alacak isimler arasında Aleyna Tilki ve Edis de bulunuyordu.

AKP İSTEMEDİ ÇERÇİOĞLU ALEYNA TİLKİ VE EDİS'İ LİSTEDEN ÇIKARDI

Ancak Oda TV'de yer alan habere göre; Aleyna Tilki ve Edis'in sahne almasına AKP İl Teşkilatı engel oldu.

Söz konusu itirazı kabul eden AKP'li Çerçioğlu'nun kararıyla Tilki ve Edis listeden çıkartıldı. listeye ATİ242 ve Buray isimleri dahil edildi.

Öte yandan festival için ihale yapılmadığı organizasyonun doğrudan temin yolu ile gerçekleştirildiği de iddia edildi.

Diğer yandan Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçişinin ardından Efeler’e bağlı Çeştepe Mahallesi’nde düzenlediği halk konseri, vatandaş ilgi göstermemesi sonrası bomboş kalmış, bu durum 'Çeştepelilerin Çerçioğlu’nun parti değişikliğine karşı sessiz tepkisi' olarak yorumlanmıştı.

Çerçioğlu ise konsere olan ilgisizliği "Vatandaşlarımız konsere Fenerbahçe–Benfica maçı nedeniyle katılamadı. Aydın halkıyla kimse aramıza giremez" şeklinde açıklamıştı.