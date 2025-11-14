AKP'li Çelik'ten Yunanistan'ın C-130 paylaşımına tepki

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin şehitlere yönelik kabul edilemez bulduğu bir paylaşımına sert tepki gösterdi.

Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz."

Yunanistan'ın bu mesajı daha sonra kaldırmasını ve yerine şehitlerle ilgili taziye mesajı koymasını "doğru bir yaklaşım" olarak değerlendiren Çelik, iki ülkenin deprem ve afetlerde birbirinin yardımına koştuğunu ve acıyı paylaştığını hatırlattı.

"GEREKLİ CEZALARIN VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Çelik, olayın sorumlularının cezalandırılması gerektiğini vurgulayarak, "O çirkin mesajı yayınlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Gürcistan-Azerbaycan sınırında yaşanan ve 20 askerin şehit olduğu "C130" tipi askeri kargo uçağı kazasının ardından Yunanistan'dan tepki çeken bir paylaşım geldi. "Günün fotoğrafları" notuyla yapılan paylaşım, tepkiler üzerine dakikalar içinde sildi.

Yunan Hava Kuvvetleri resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Yunanistan filosunda yer alan C130 tipi kargo uçaklarının fotoğrafı paylaşıldı.

Paylaşımda "Günün Fotoğrafı" başlığı kullanıldı.

Türk Hava Kuvvetlerine ait "C130" tipi askeri kargo uçağının 11 Kasım'da Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi ve kazada 20 askerin şehit olmasının üzerinden henüz 48 saat geçmemişken Yunan Hava Kuvvetlerinin böyle bir sosyal medya paylaşımında bulunması yoğun tepki çekti.

Yoğun tepkiler üzerine bu paylaşımını dakikalar içinde silen Yunan Hava Kuvvetleri, komutanları Korgeneral Dimosthenis Grigoriadis tarafından gönderilen 12 Kasım tarihli taziye mesajını yine yayınladı.