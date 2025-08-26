AKP'li belediyeden kendisini denetleyen denetçiye kestane ballı hediye

AKP'li belediyeden kendisini denetleyen denetçiye kestane ballı hediye
Yayınlanma:
Ordu'nun AKP yöentiminde bulunan Çatalpınar Belediyesi, belediyeyi denetleyen İçişleri Bakanlığı denetçisine 30 kilo kestane balı ve 25 kilo iç fındık gönderdi. Değeri yaklaşık 85 bin TL olan hediyenin kargo notuna 'müfettiş' yazılması dikkat çekti.

BirGün Gazetesi'nden Onur Durmuş'un haberine göre, AKP'li Ordu Çatalpınar Belediyesi, belediyeyi denetleyen İçişleri Bakanlığı Mahalli İdare İşlemleri Daire Başkanlığı denetçisine denetleme sonrası kilo kilo kestane balı ve fındık içi gönderdi.

Denetçi İ.K.'ye doğrulan gönderilen kargoda alıcı kısımında denetçinin adı ve 'müfettiş' not düşüldü.

AKP'Lİ BELEDİYEDEN BELEDİYE DENETÇİSİNE BALLI FINDIKLI HEDİYE

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdare İşlemleri Daire Başkanlığı denetçisi İ.K. 25 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında AKP yöentiminde bulunan Çatalpınar Belediyesi'ni denetlemek üzere görevlendirildi.

Denetleme sonrası İzmir'e dönen İ.K.'ye denetimini yaptığı AKP'li belediye tarafından değeri yaklaşık 85 bin TL olan 30 kilo kestane balı ve 25 kilo iç fındık gönderildi.

Denetçinin teslim aldığı ortaya çıkan kargonun gönderici kısmında Çatalpınar Belediyesi yer alırken, alıcı kısmına İ.K. ismiyle beraber 'müfettiş' not düşüldü.

akp-li-belediye-den-kendisini-denetleyen-denetciye-balli-hediye.jpg

HEDİYE ALIŞVERİŞİ KANUNA AYKIRI

Söz konusu hediye alışverişi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 29. maddesinde "Devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır" ibaresi yer alıyor.

Kaynak:BirGün

