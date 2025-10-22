AKP'li belediyede usulsüzlük iddiası: Vatandaşlar suç duyurusunda bulundu

AKP yönetiminindeki Menemen Belediyesi'ndeki 'imar usulsüzlükleri' iddialarına kayıtsız kalamayan vatandaşlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda müteaahitlerin vatandaşları tehdit ettiği belirtildi.

MENEMEN BELEDİYESİ'NDEKİ İDDİALAR YARGIYA TAŞINDI

CHP’li Meclis Üyesi Uygar Kanmış, ekim ayı meclis toplantısında AKP'li Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’a yönelik imar planının uygulanmadığını ve 20 dairelik yere 140 daire inşa edildiğini iddia ederek, "babanızın hayrına izin vermiyorsanız rüşvet var demektir" demişti.

Söz konusu iddiaları vatandaşlar yargıya taşıdı. Uğur Mumcu Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir inşaat firmasına ilişkin 7 vatandaşın Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’na ayrı ayrı suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Dilekçelerde, inşaatların “imar kanununa aykırı biçimde” yürütüldüğü öne sürüldü.

Vatandaşlar, suç duyurusu dilekçelerinde şu ifadelere yer verdi:

"Komşu parselimizde yapılan inşaat Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yasa ve yönetmeliklerine aykırı olarak planlı alanlar imar yönetmeliği, 3194 sayılı imar kanunu ve ekleri ile yönetmeliklerine aykırı olarak yapılmaktadır. İzmir basınında son zamanlarda sürekli olarak imar usulsüzlükleri ile gündeme gelen Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen inşaat ruhsatı usulsüzdür."

"Zira projenin mimari, statik, elektrik, mekanik, jeoloji, jeofizik, geoteknik ve asansör gibi tüm projeler hakkında yüzlerce dava dosyası bulunan teknik bilgisi yetersiz bir lise mezunun tarafından imzalanmıştır. Belediyedeki memur mühendis ve mimarlar imzalamamıştır."

"Bu parselin tapu alanı 324 metrekaredir. Bölgemizin imar durumu taks 0.40 kaks ise 1.6 dır. Bu haliyle maksimum 600 metrekare inşaat alanı olması gerekirken bu parsele 1350 metrekare inşaat alanı verilmiştir. Bu durum ortada devletin makamlarında kimselerin usulsüz ve zimmet karşılığında devletin makamlarını kullandıklarını gösteriyor."

"MÜTEAHHİT FİRMALAR VATANDAŞLARI TEHDİTLER EDİYORLAR"

Suç duyurusunda, "Müteahhit firmalar vatandaşları tehditler ediyorlar. Benimde bulunduğum tüm komşu parsellere olan çekme mesafelerine uyulmadan, yol çekme mesafelerine uyulmadan haksız zenginleşmeye giderek fazladan bağımsız bölümler inşa edilmesine müsaade edilmiştir. Çocuklarım ve torunlarım artık evlerinde güneş göremeden yaşamak mecburiyetinde kalacaklar. Sokaklarımızda araç park yerleri kalmayacak. Çünkü Menemen Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bu rant ve yolsuzlukların merkezi haline gelmiştir" ifadeleri yer aldı.

“RÜŞVET KARŞILIĞI RUHSAT VERİLDİ” İDDİASI

Vatandaşlar, Menemen Belediyesi tarafından “rüşvet karşılığı ruhsat verildiği” iddia edilerek şu taleplerde bulunuldu: