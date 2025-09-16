AKP'li belediye İstanbul'da iki parkın adını yanlış verdi: Açıklaması tepki çekti!

İstanbul’daki AKP’li Pendik Belediyesi tartışma yaratacak kararlarına yenisini ekledi. Belediye iki parka yanlış isim koydu.

Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz olması gereken park ismi yanlışlıkla Şehit Öğretmen Necmettin Yıldız olurken, Şehit Asteğmen Erdoğan Yeni olarak isimlendirilmesi gereken parka da yanlışlıkla Şehit Astsubay Erdoğan Yeni ismi verildiği ortaya çıktı.

İsmail Arı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre; Bu durumu da Belediye meclisine sundukları teklifle düzeltmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

Söz konusu olaya dair belediyenin sonrasında yaptığı açıklama ise tepki çekti. İki parka yanlış isim verilmesinin nedeni 'sehven' denilerek açıklandı.

Açıklama ise şu şekilde:

Belediye Meclisimizin 08.10.2021 tarih ve 72 nolu kararında; Kavakpınar mah. Albayrak cad. bulunan parkın ismi, sehven "Şehit Öğretmen Necmettin Yıldız" olarak belirlenmiş olup bu parkın doğru isminin "Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz" olarak düzeltilmesi, ayrıca Kaynarca mah. Kıyı sokakta bulunan parkın ismi, sehven "Şehit Astsubay Erdoğan Yeni" olarak belirlenmiş olup, bu parkın doğru ismi "Şehit Asteğmen Erdoğan Yeni" olarak düzeltilmesi için söz konusu bu iki parkın, Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi uyarınca isimlendirilebilmesi hususunda karar alınmak üzere Belediye Meclisine havale edilen Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 06.08.2025 tarih ve 270849 sayılı Başkanlık Oluru yazısı.