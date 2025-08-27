AKP'li belediye 'bu kadar da olmaz' dedirtti: Kadın-erkek arasına 1 kilometre mesafe şartı!

Diyanet’in kadınların kıyafetine, miras hakkına yönelik skandal açıklamaları tartışılırken Konya Büyükşehir Belediyesi, bu tartışmaları gölgede bırakacak bir adım attı.

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi düzenleyeceği 'İklim Çalıştayı' için çağrılan konukların otellerini kadın ve erkek olarak ayırdı. Yetmedi, sözleşmeye “Oteller arasında en az 1 kilometre mesafe şartı” eklendi.

11 MİLYON 945 LİRA HARCANACAK

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, belediyenin 11 milyon 945 bin 600 lira harcayarak düzenleyeceği çalıştayın bu yıl sonuna kadar düzenlenmesi bekleniyor.

Tarihi kesinleşmeyen toplantıya 200 kadın ve erkek konuk davet edilecek. Ulusal Gençlik Konferansı ve İklim Elçileri etkinliği kapsamında yapılacak çalıştaya katılacak iklim elçilerinden kadın konuklar ayrı, erkek konuklar ayrı olarak otellerde ağırlanacak.

SÖZLEŞMEYE EKLENDİ

Aralarında öğrenci, öğretmen, öğretim üyesi ve çevreci ve belediye personeli bulunan misafirler haremlik selamlık biçimde ağırlanacakları, “Aralarında en az 1 kilometre mesafe olan” otellerde kalacakları sözleşmeye eklendi.