AKP'li belediye 'bu kadar da olmaz' dedirtti: Kadın-erkek arasına 1 kilometre mesafe şartı!

AKP'li belediye 'bu kadar da olmaz' dedirtti: Kadın-erkek arasına 1 kilometre mesafe şartı!
Yayınlanma:
AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, düzenleyeceği çalıştay için konuklarını kadın erkek olarak ayrı otellerde ağırlayacak. Belediye sözleşmeye “Oteller arasında en az 1 kilometre mesafe şartı” da koydu.

Diyanet’in kadınların kıyafetine, miras hakkına yönelik skandal açıklamaları tartışılırken Konya Büyükşehir Belediyesi, bu tartışmaları gölgede bırakacak bir adım attı.

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi düzenleyeceği 'İklim Çalıştayı' için çağrılan konukların otellerini kadın ve erkek olarak ayırdı. Yetmedi, sözleşmeye “Oteller arasında en az 1 kilometre mesafe şartı” eklendi.

11 MİLYON 945 LİRA HARCANACAK

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, belediyenin 11 milyon 945 bin 600 lira harcayarak düzenleyeceği çalıştayın bu yıl sonuna kadar düzenlenmesi bekleniyor.

Tarihi kesinleşmeyen toplantıya 200 kadın ve erkek konuk davet edilecek. Ulusal Gençlik Konferansı ve İklim Elçileri etkinliği kapsamında yapılacak çalıştaya katılacak iklim elçilerinden kadın konuklar ayrı, erkek konuklar ayrı olarak otellerde ağırlanacak.

SÖZLEŞMEYE EKLENDİ

Aralarında öğrenci, öğretmen, öğretim üyesi ve çevreci ve belediye personeli bulunan misafirler haremlik selamlık biçimde ağırlanacakları, “Aralarında en az 1 kilometre mesafe olan” otellerde kalacakları sözleşmeye eklendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
Son dakika| Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Son dakika| Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Cadde ortasında silahlı hesaplaşma: Kurşunlar havada uçuştu
Cadde ortasında silahlı hesaplaşma: Kurşunlar havada uçuştu