AKP'li belediye başkanından Defne Samyeli'ne ağza alınmayacak sözler

Yayınlanma:
Trabzon'nun AKP'li Çaykara belediye başkanı Hanefi Tok, sosyal medya üzerinden Defne Samyeli'ne ağza alınmayacak sözler ile yanıt verdi.

Türkiyeli kavramı nedeni ile sosyal medya hesabından Rasim Ozan Kütahyalı ile polemiğe giren, ROK'a verdiği cevap ile gündem olan Defne Samyeli, bu defa AKP'li belediye başkanı tarafından hedefe konuldu.

Geçtiğimiz günlerde 'Türk'üm' açıklaması yapan Samyeli'ne, toplumu geren açıklamaları ile ünlenen ROK tarafından mezhep ve ırk üzerinden yüklenen ROK, "Malatyalı ve Alevi kökenli" 'Kürt de olabilir' ve "Defne Samyeli aslen Malatyalı. Babasının, dedesinin kökenleri Malatyalı Alevi diye bilinirdi. Seneler sonra bunu inkâr etti" sözlerini kullanmıştı.

SAMYELİ'NDEN GELEN CEVAP SERT OLMUŞTU

ROK'un hedef almasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden sert ve uzun bir yanıt veren Samyeli, 'Ateş olsan ancak cirmin kadar yer yakarsın' ifadelerini kullanmıştı.

ROK'TAN SONRA AKP'Lİ BAŞKAN DA SAMYELİ'Nİ HEDEF ALDI

ROK'un ardından Samyeli'ni hedef alan bir başka isim AKP'li Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok oldu. ebabil kuşları adlı troll hesabın, "CHP'li Defne Samyeli: “Türkiye’de yaşamak, yağlı kazığa tırmanmak gibi.”ymiş." ifadelerini barındıran paylaşımına yanıt veren Tok, "OturmaktN iyidir, allşm" sözlerini kullandı.

ekran-goruntusu-2025-08-24-143215.png
AKP'li belediye başkanının skandal yorumu

Tok'un ağza alınmayacak sözleri tepki topladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

