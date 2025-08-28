AKP'den istifa etmesine bir çekici yetti

Karabük Belediye Meclis Üyesi AKP'li İrfan Topçu, sosyal medya üzerinden partisinden istifa ettiğini duyurdu. Topçu, paylaşımında "Kurulduğu günden bugüne üyesi olduğum AK Parti'den istifa ettim. Hiçbir partiye üyeliğim ve geçişim yoktur. Belediye Meclis Üyeliğine ise bağımsız olarak devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Topçu'nun istifa kararında, 20 Ağustos'ta Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde hatalı park nedeniyle aracının çekiciyle kaldırılmasına gösterdiği tepkinin etkili olduğu öne sürüldü. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda arabasının çekilmesinin hukuksuz olduğunu 9 maddede anlatan Topçu, "Devletin verdiği yetkiyle emir erlerinize talimat verip benimle uğraşmaya çalışanlar, şerefinizi, onurunuzu, haysiyetinizi, yetkinizi s.e.v.e.y.i.m" ifadelerini kullanmıştı.

Topçu'nun açıklamaları, hem partiden istifa sürecini hem de kişisel tepkilerini kapsıyor, belediye meclis üyeliğine bağımsız olarak devam edeceğini netleştiriyor.