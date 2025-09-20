AKP’de istifa rüzgarı durulmuyor: Bir il başkanı daha istifa etti

AKP'de son günlerde istifalar üst üste geliyor. Son olarak AKP Ordu İl Başkanı Selman Altaş, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Bu istifayla AKP'de son 2 günde 6 il başkanı istifa etmiş oldu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Altaş, istifasını sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle duyurdu:

"11 Nisan 2023 tarihinde büyük bir onur ve gururla devraldığım AK Parti Ordu İl Başkanlığı görevimden, bugün itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum.

Bu süre boyunca, Ordu’muza hizmet etme şerefini bana bahşeden Rabbime hamd ediyor, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şahsıma duyduğu güven ve destek için en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Biz, büyük ve kutlu bir davanın neferleriyiz. Bugün görevim değişmiş olsa da, yarın yine aynı aşkla, aynı inançla, aynı kararlılıkla bu davaya hizmet etmeye devam edeceğim."

AKP'de istifa rüzgarı: İki günde 5 istifa!

NE OLMUŞTU?

AKP Muğla ve Elazığ'da il başkanları yaptıkları açıklama ile görevlerinden istifa ettiğini açıklamışken hemen ertesi gün AKP Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, AKP Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ile Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir de görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.